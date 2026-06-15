Существуют ли на рынке полностью беспилотные автомобили?

Эксперт «За рулем» раскрыл подробности об уровнях автопилота в автомобилях.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Продаются ли сегодня автомобили с автономным вождением?

Никита Гудков , «За рулем»:

– Смотря что считать «автономным вождением». Общепринятый стандарт SAE подразумевает пять уровней автоматизации, где пятый – максимальный, не требующий вмешательства человека ни при каких условиях.

Из машин, продающихся сегодня, несколько моделей достигли лишь третьего уровня, и то с массой ограничений по скорости езды, географии применения, или вообще только для реализации особых задач – например, интеллектуальной автопарковки.

Все остальные производители, заявляющие об «автопилотах» (включая Теслу), лукавят и не сертифицируют свои системы выше второго уровня SAE, подразумевающего готовность водителя в любой момент взять управление в свои руки и отвечать за всё. На третьем водителю дается некоторое время на перехват контроля.