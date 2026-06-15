Задний парктроник и обогрев дивана: дооснащаем новую Lada Iskra до топ–версии

Установка заднего парктроника и обогрева сидений на Lada Iskra своими руками.

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У нашей Искры в предмаксимальной комплектации «Драйв» достаточно богатое оснащение. Однако есть опции, которые хочется добавить. Об установке и первом опыте эксплуатации фаркопа мы уже писали. Но это оборудование не заводское. Теперь настала очередь пары систем, которые штатно ставятся только в топовой версии «Техно».

Ездить без парктроника на Искре не проблема. Несмотря на зауженные задние стекла, габариты чувствуются неплохо. И все же на современной машине отсутствие такой опции странно. Заморачиваться интеграцией оригинального глупо. Только четыре оригинальных датчика потянут минимум на 6-7 тысяч рублей.

Поэтому выбрали типовой «Паркмастер» с небольшим дисплеем в салон и функцией обучения, без которой система постоянно бы реагировала на торчащий фаркоп. В случае чего, датчики на замену можно покупать отдельно. Если с годами бренд не испортился, то проблем с ним быть не должно. На нескольких предыдущих машинах он оставил приятное впечатление для недорогого незаводского продукта. Пока новый – работает корректно.

В закромах обнаружился давно купленный, но по каким-то причинам не пригодившийся комплект обогрева сидений «Емеля». Такой сейчас стоит 11 тысяч рублей. Монтаж недешевый, специализированные сервисы просят от 15 до 25 тысяч рублей. Зато теперь у редакционной Искры задний диван с обогревом. Причем если заводской двухступенчатый и встроен только в подушку, то наш – восьмипозиционный, в подушке и спинке.