Компания Boreham Motorworks представила спорткар в стиле Ford Escort RS.

© За рулем

Boreham Motorworks, компания из английского города Ковентри, показала свой проект возрождения Ford Escort Mk1 RS – как и обещала два года назад.

По кузову машина повторяет легендарный ралли-кар 1970-х, за исключением более широких колесных арок и светодиодных фар, стоящих взамен стандартных. Но это не рестомод на основе машины-донора, а воссозданный с нуля облик, причем подлежащий выходу в серию, пусть и весьма небольшую. В салоне классику «приправили» карбоном и начинили спортивным духом: вместо заднего сиденья – места для гоночных шлемов, вместо дверных ручек – матерчатые петли. И никаких электростеклоподъемников.

Но главное – техника. Под капотом – напечатанный на 3D-принтере (!) мотор объемом 2,1 литра и мощностью 325 л.с. – причем это двигатель атмосферный, работающий в паре 5-ступенчатой МКП. При снаряженной массе 895 кг такие характеристики обещают заднеприводной машине без усилителя руля просто ураганный темперамент.

Впрочем, клиент сможет выбрать и оригинальный Ford Twin Cam, переведенный на впрыск, расточенный с 1601 до 1845 куб. см, форсированный со 117 до 185 л.с. и агрегатированный с 4-ступенчатой механикой. Хотя и это немало, а никакой страхующей электроники (даже АБС) не предусмотрено – только дифференциал повышенного трения в заднем мосту.

Он, кстати, облегчен по сравнению с оригиналом, потому как сделан из алюминия и титана, а покоится на оригинальной шестирычажной подвеске. В передней части появился особый подрамник, а классическая подвеска поменяла геометрию. В Boreham Motorworks говорят, что неподрессоренные массы удалось снизить очень значительно.

Остается лишь добавить, что этот Escort Mk1 RS создан с официального разрешения Ford Motor Company и будет выпущен серией в 150 экземпляров. Цена в Великобритании с учетом налогов составит 354 тысяч фунтов стерлингов, то есть 474 тыс. долларов или 34 млн рублей. Немало, но дешевле, чем просят за электрическую Ferrari...

Ранее «За рулем» рассказал о том, что на продажу выставлена самая быстрая в истории вазовская «десятка».