Как снизить стоимость ОСАГО

На стоимость полиса ОСАГО влияют поведение владельца автомобиля на дороге, его страховая история, а также круг лиц, которые допущены к управлению машиной. Об этом газете «Известия» сообщил предприниматель, инвестор и генеральный директор страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

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Специалист подчеркнул, что один из основных факторов, отражающихся на стоимости страховки автомобиля, является коэффициент бонус-малус (КБМ), который обозначает аварийность водителя. Чем дольше человек ездит без ДТП по своей вине, тем ниже будет цена полиса.

«Минимальный КБМ получают водители, которые на протяжении многих лет не становятся виновниками аварий. Максимальный коэффициент, наоборот, присваивается тем, кто регулярно попадает в ДТП. В результате разница в стоимости ОСАГО между этими категориями может быть весьма существенной», — объяснил эксперт.

По его словам, на страховую историю также оказывает влияние общий стиль вождения автомобилиста. Привычка резко ускоряться и тормозить, а также агрессивные маневры увеличивают риск возникновения дорожных происшествий. Спокойная и предсказуемая езда снижает вероятность аварий и помогает сохранить выгодные условия страхования.

Также сократить расходы на ОСАГО удастся благодаря пересмотру списка лиц, которые допущены к управлению автомобилем. Многие россияне включают в полис большое число родственников или знакомых, которые на деле редко пользуются машиной. При этом страховщик учитывает возраст, стаж и страховую историю каждого дополнительного водителя.

Однако специалист подчеркнул, что исключать из полиса нужно только тех, кто не пользуется автомобилем. В случае, если за рулем будет человек, не включенный в договор страхования, страховая компания после выплаты может взыскать эти средства с владельца машины.

Помимо этого, на стоимости ОСАГО отражается и коэффициент возраста и стажа. Чем старше водитель и чем больше у него опыт управления транспортным средством, тем ниже этот показатель и дешевле страховка.

Ранее автовладельцев предупредили о спорах по выплатам ОСАГО.