Как создавалась автоматическая коробка передач для ЛиАЗ-677

Пресс-служба НАМИ рассказала в корпоративных соцсетях, как создавался "автомат" для одного из самых известных автобусов СССР.

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С просьбой создать автоматическую коробку передач к НАМИ обратились в 1955 году руководители львовского предприятия ЛАЗ. Разработку назвали НАМИ-035. Агрегат, который должен был прийти на смену повсеместно распространенной "механике", имел гидротрансформатор и механический редуктор.

Первая передача АКПП ЛАЗ-НАМИ-035 (разработана НАМИ совместно с Львовским автобусным заводом) была понижающей, вторая - прямой. Гидротрансформатор усиливал крутящий момент двигателя и позволял развивать на второй передаче скорость до 60 км/ч. Наряду с автоматическим режимом смены передач здесь был ручной, который рекомендовалось использовать на подъемах и скользких дорогах.

В коробке использовалось сдвоенное многодисковое сцепление (фрикцион), которое обеспечивало плавное переключение без разрыва потока мощности. Управление осуществлялось с помощью подрулевого контроллера.

Для испытаний выбирались маршруты в городах с разным климатом, плотным пассажиропотоком, большим количеством остановок. Одним из таких стал маршрут в Сочи, связывавший вокзал и курортную зону. Гидромеханическая коробка показала надежность. Автобусы, оснащенные автоматами, не отставали, потребление ими топлива оставалось на том же уровне.

Однако были у коробки и недостатки. На скорости свыше 50 км/час при переходе с нейтрали на автомат наблюдались случайные включения понижающей передачи. Это проблемное место удалось устранить.

В результате в ЛАЗах из-за их заднемоторной компоновки новый "автомат" не прижился. Массово коробку такого типа стали ставить на ЛиАЗ-677, в котором двигатель размещался впереди.

"Автомат" поспособствовал тому, что ЛиАЗ-677 получил в народе прозвище "Луноход" - из-за чрезвычайно плавного хода, который обеспечивали пневмобаллоны подвески и столь же плавные переключения трансмиссии.

Впрочем, самый известный автобус СССР называли также "крокодилом" и "зажигалкой" (за способность заводиться даже в сильный мороз).

Автоматическая коробка передач стала серийной на ЛиАЗ-677 с 1968 года. ЛиАЗ-677, известный в народе как "Луноход", производился ЛиАЗ-677 десятками тысяч, став самым массовым советским автомобилем с автоматической коробкой передач.