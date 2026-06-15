Автокондиционер может спровоцировать аллергию и астму

Аллерголог Елена Москаева предостерегла автовладельцев - если не обслуживать автомобильный кондиционер, это чревато как минимум обострением аллергии.

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Все дело в микробах, активирующихся в климатических системах автомобилей, если не менять загрязненные фильтры и не проводить чистику системы.

В автокондиционере накапливаются аллергены плесневых грибов. В частности, на испарителе и фильтрах обнаруживаются Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, рассказала "Известиям" аллерголог-иммунолог.

При работе автомобильного кондиционера образуется конденсат, к которому примешиваются пыль, частицы органики, пыльца и грязь. Все эти элементы пробиваются через воздухозаборник и фильтр и становятся средой для размножения грибков и бактерий, уточнила эксперт.

Еще хуже, что вдыхание воздуха с активными спорами плесени может провоцировать не только аллергию, но также воспаление дыхательных путей, насморк, кашель и одышку. У аллергиков длительное вдыхание воздуха с повышенной концентрацией указанных грибов может привести к развитию астмы, усилению аллергий и инфекциям дыхательных путей.

Особенно если вы почувствовали затхлый и кислый запах при запуске системы кондиционирования, необходимо как можно быстрее произвести очистку системы.

Для очистки рекомендуется использовать профессиональные средства - аэрозольные, пенные или дымовые шашки, а еще лучше сразу обратиться в сервисный центр. Там используют профессиональное оборудование и методы очистки - ультразвуковые распылители или системы "сухого тумана", устраняющие споры плесени, бактерий и продуктов их разложения даже в труднодоступных местах системы. Также в сервисах могут провести замену фильтров, очистку дренажной системы и дезинфекцию всей вентиляции.

Ранее "РГ" писала о том, когда можно включать автомобильный кондиционер в жару.