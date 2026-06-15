В России возник дефицит новых автомобилей: какие машины придется подождать

Российский автомобильный рынок столкнулся с тем, что спрос на некоторые модели выше, чем предложение. Эта ситуация затронула как массовый, так и премиальный сегменты. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали, какие машины сейчас придется подождать.

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По словам директора по коммуникациям ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр Анны Уткиной, особенно остро ощущается нехватка популярных европейских моделей, таких как BMW X3, X1 и X2, а также Audi Q3.

"Эти автомобили по-прежнему пользуются высоким спросом, однако их предложение ограничено, что делает поиск нужной комплектации сложным", - добавляет она.

Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов отмечает, что системного дефицита автомобилей на рынке сейчас нет, но по отдельным брендам и моделям действительно возникает локальная нехватка. Как правило, это происходит там, где спрос оказывается выше первоначально запланированных объемов поставок или производства, рассказывает эксперт.

Сейчас можно говорить о легком дефиците по отдельным моделям Belgee. Ежемесячные продажи марки в России превышают 5 тыс. автомобилей, автомобили быстро уходят к клиентам, а объемы поставок на российский рынок ограничены квотами. Поэтому наиболее востребованные версии могут быть доступны не всегда в нужном количестве.

Похожая ситуация наблюдается по Evolute. В частности, модель i-Space показала более высокий спрос, чем ожидал рынок. Автомобиль хорошо попал в запрос покупателей, и производство не сразу успело адаптироваться к такому объему интереса.

При этом речь не идет о масштабном дефиците, как это бывало в прошлые годы. Скорее это точечная нехватка по успешным моделям, где спрос временно опережает предложение", - говорит Иванов.

Директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов отмечает, что есть модели, которые ограничены в предложениях: это Exeed VХ и RX.

"Несмотря на то, что эти авто доступны на рынке, фактически это последние машины.

Некоторые версии Haval также в дефиците. Это H3 в максимальной комплектации и М6 на механике, а также новый Changan UNI-V.

Традиционно все модели Belgee не задерживаются на складах дилеров, поэтому порой их нужно ожидать", - добавил он.

Что касается Belgee, то в самой компании уже подтвердили проблему. Исполнительный директор по маркетингу Belgee в России Денис Кононов заявил "РГ":

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что не нужно драматизировать ситуацию. Поставки автомобилей Belgee на российский рынок происходят регулярно, машины распределяются дилерам фактически ежедневно. Но некоторое превышение спроса над предложением действительно есть".

Как уточнил руководитель, в моменте определенные цвета и комплектации автомобилей Belgee время от времени могут быть доступны у официальных дилеров только под заказ.

Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов считает, что дефицит отдельных товарных групп на рынке, где производственный цикл сборки, контроль качества и логистика до точки продаж в совокупности занимают более календарного месяца, является абсолютной нормой. Он уверен, что дефицит носит локальный характер и практически всегда покрывается в течение 30 дней.

"Это сильно отличается от ситуации с очередями в 6-12 месяцев первого десятилетия века на Ford Focus, Mazda3, Mitsubishi Lancer. И уж тем более не предполагается советского ожидания автомобиля своей мечты в 1960-е - 1980-е длительностью в несколько лет", - отмечает Зотов.

По его данным, сейчас спрос превышает предложение на Belgee X50 и X70, некоторые модификации Haval M6, Dargo, F7, Haval H3, Geely Atlas 4WD, Tenet T4L, Changan Uni-S, Jetour T2, Voyah Dream и ряд других моделей.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, что на сегодняшний день к числу наиболее дефицитных и одновременно самых ликвидных автомобилей на российском рынке относятся премиальные вседорожники. Это Lexus RX 300, Audi Q5, BMW X5, Mercedes-Benz GLE.

"Дефицит этих моделей обусловлен несколькими факторами - статусом, их практическими характеристиками, логистическими сложностями и особенностями производства. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, и дефицит определенных машин может сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут баланс между спросом и предложением", - говорит Франк.

Напомним, что в мае продажи новых легковых автомобилей в России достигли отметки в 109 892 единицы, что на 20,5% больше, чем в том же месяце 2025-го. За первые пять месяцев 2026 года в России было продано 492 342 новых легковых автомобиля, что на 11,8% превышает показатели января - мая 2025 года. Аналитики отмечают, что позитивный тренд должен продолжиться и летом.