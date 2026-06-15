Мойка на жаре может повредить машину

Мыть автомобиль летом лучше всего во второй половине дня, когда основная жара уже спадает, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

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«Сильно нагретый на солнце кузов, который дополнительно нагрелся от работы мотора, вредно поливать холодной водой. Резкий перепад температуры может образовать небольшие трещины на лаке. А в местах, где есть сколы, краска может отслоиться», — поделился он.

В то же время попадание холодной воды на раскалённое лобовое стекло практически безвредно, если нет трещин или глубоких сколов, продолжил эксперт.

«Но если есть трещина, она может начать расходиться сильнее из-за перепада температуры», — уточнил он.

По его словам, особенно внимательными в жару стоит быть с тормозами.

«Тормозные диски и колодки нагреваются до очень высоких температур. При резком охлаждении тормозной диск может искривиться. Машина начнёт тормозить рывками, появится биение на руле», — предупредил он.

И искривление тормозных дисков «лечится» только заменой, проточка помогает далеко не всегда и чаще всего ненадолго, добавил Ладушкин.

«Даже многие инструкторы в автошколах учат, что нельзя после интенсивного торможения заезжать в лужу. Но на мойке многие об этом эффекте забывают — и обливают горячие тормоза холодной водой», — подытожил он.

Ранее диетолог Христина Никифорова рассказала, что в жару нельзя пить ледяную воду.