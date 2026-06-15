Автоэксперт Ладушкин: мойка на жаре может повредить машину
Мыть автомобиль летом лучше всего во второй половине дня, когда основная жара уже спадает, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
«Сильно нагретый на солнце кузов, который дополнительно нагрелся от работы мотора, вредно поливать холодной водой. Резкий перепад температуры может образовать небольшие трещины на лаке. А в местах, где есть сколы, краска может отслоиться», — поделился он.
В то же время попадание холодной воды на раскалённое лобовое стекло практически безвредно, если нет трещин или глубоких сколов, продолжил эксперт.
«Но если есть трещина, она может начать расходиться сильнее из-за перепада температуры», — уточнил он.
По его словам, особенно внимательными в жару стоит быть с тормозами.
«Тормозные диски и колодки нагреваются до очень высоких температур. При резком охлаждении тормозной диск может искривиться. Машина начнёт тормозить рывками, появится биение на руле», — предупредил он.
И искривление тормозных дисков «лечится» только заменой, проточка помогает далеко не всегда и чаще всего ненадолго, добавил Ладушкин.
«Даже многие инструкторы в автошколах учат, что нельзя после интенсивного торможения заезжать в лужу. Но на мойке многие об этом эффекте забывают — и обливают горячие тормоза холодной водой», — подытожил он.
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