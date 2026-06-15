Как повлияет понижение класса бензина на автомобили

Некоторые российские заводы получили разрешение продавать бензин с маркировкой «Евро‑5», содержание серы в котором достигает 150 мг на килограмм, как узнал «Коммерсант». Эти характеристики фактически приближают топливо к экологическим стандартам «Евро‑3», тогда как действующий регламент строго ограничивает содержание серы до 10 мг на килограмм.

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Автоэксперт Максим Егоров в интервью РИАМО отметил, что возможное снижение качества бензина и дизельного топлива на некоторых российских АЗС не является серьёзной проблемой, но и не несёт положительных изменений.

По словам Егорова, крупные игроки рынка придерживались высоких стандартов качества, но мелкие и несетевые заправки могли допускать отклонения от нормы.

Хотя чистое топливо лучше для автомобилей, переход с «Евро‑5» на «Евро‑3» вряд ли значительно повлияет на работу топливной системы большинства машин, подчеркнул эксперт.

«Говорить о том, что мы массово получим поломки автомобилей, не приходится. Но и говорить о том, что ничего страшного нет, тоже нельзя сказать, потому что всё-таки мы не просто мы стремились к повышению качества топлива, чтобы его откатить назад», – отметил эксперт.

Автоэксперт при этом предупредил, что использование добавок для улучшения качества топлива низкого класса может привести к поломке двигателя.

«Мы иногда и так не совсем понимаем, что заливаем в бак. И если мы ещё что-то добавляем, что химически должно изменить состав топлива, это большой риск. Так как это не всем известная присадка для дизеля, от которой он меньше промерзает на морозе, тут куда более серьёзная вещь. Мне кажется, что это всё приведёт ещё к большим последствиям с точки зрения двигателя и его поломок. Поэтому мой совет: ничем подобным не заниматься», — сказал Егоров.

Эксперт также отметил, что смягчение требований к качеству топлива может привести к появлению недобросовестных продавцов, предлагающих свои присадки для бензина. Он подчеркнул, что это также может быть опасно, поскольку неизвестно, из каких компонентов изготовлены эти присадки.