Инженеры нашли способ сделать дизельные двигатели более экологичными

Американские специалисты из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) разработали систему, которая позволяет обычному дизельному двигателю внедорожной техники соответствовать строгим будущим стандартам выбросов Tier 5. Исследование представлено SwRI.

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Что требуют новые нормы

На фоне глобального ужесточения экологических норм дизельные двигатели сталкиваются с растущим давлением со стороны регуляторов, а их производители ищут альтернативу дорогостоящей электрификации и сложным системам очистки выхлопа. Сейчас в отрасли практически нет доступного и недорогого решения для внедорожной техники.

«Правила CARB Tier 5 направлены на значительное снижение выбросов оксидов азота (NOx) и твердых частиц (PM), — отметил Алекс Михльбергер, ведущий инженер SwRI. — Однако в настоящее время в отрасли нет экономически эффективного решения для соответствия стандартам Tier 5. Наш проект призван помочь найти такое решение».

Как это работает

Инженеры взяли обычный коммерческий 55-киловаттный четырехцилиндровый дизельный двигатель и внесли минимальные изменения в конструкцию и калибровку. Главным инструментом стала система рециркуляции отработавших газов (EGR) — часть выхлопа возвращается обратно в цилиндры, чтобы снизить температуру горения и уменьшить образование NOx.

Для этого они доработали управление турбиной и установили более эффективный охладитель EGR. Эти изменения позволили увеличить объем рециркуляции без потери мощности двигателя.

Успешные испытания

Система прошла два вида тестов: ступенчатый модальный цикл (RMC) и переходный внедорожный цикл (NRTC). В обоих случаях двигатель показал результаты лучше требований Tier 5.

«В ходе демонстраций RMC мы наблюдали снижение выбросов NOx на 22% и NMHC на 56% по сравнению с целевым показателем Tier 5. В рамках NRTC мы обнаружили снижение выбросов NOx на 28% и NMHC на 50% по сравнению с целевым показателем Tier 5, — рассказал Михльбергер. — Вкратце, мы добились значительного снижения выбросов благодаря инновационной калибровке двигателя и минимальным изменениям в аппаратной части».

Как это изменит внедорожную технику

Для двигателей мощностью 19–56 кВт сейчас нет простого пути соответствия новым нормам. Более мощные моторы могут использовать сложные системы очистки, как на грузовиках, а самые слабые, скорее всего, переведут на электричество. Новая разработка SwRI предлагает реальный промежуточный вариант — относительно недорогой и сохраняющий привычную производительность.

Это значит, что производители внедорожной техники (строительная, сельскохозяйственная, специальная) могут избежать полной электрификации или очень дорогих переделок.

Инженеры подчеркивают: сочетание грамотных аппаратных доработок и умной калибровки позволяет сделать дизель заметно чище, сохранив его главные преимущества — надежность и автономность.