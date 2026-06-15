Автомобилистам рассказали, чем опасен бензин «Евро-3»

Бензин и дизтопливо класса «Евро-3» не годится для современных автомобилей, заявил НСН Игорь Моржаретто.

Повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Послабление было разрешено еще осенью прошлого года, и, как сообщает «Коммерсант», в мае его действие пролонгировано.

«Если это современный автомобиль с современной системой впрыска, то опасность есть. У таких машин всё рассчитано на бензин высокого качества, а в "Евро‑3" уровень серы выше, чем допускают современные двигатели. Можно в крайнем случае залить полный бак такого бензина, но делать это регулярно не стоит — можно столкнуться с необходимостью ремонта мотора, катализатора и других фильтров. Если вы уже залили такой бензин, то постарайтесь в следующий раз для очистки залить хорошее топливо с более высоким октановым числом. Это касается всех современных автомобилей, в том числе Lada», — посоветовал Моржаретто.

Старым авто, отмечает автоэксперт, топливо низкого качества не повредит.

«Большинство автомобилей в нашей стране далеко не современные: средний возраст автомобиля составляет 16 с небольшим лет. Эти машины либо имеют простейший моновпрыск, либо вообще карбюраторные двигатели. Такому мотору ничего не страшно, и можно заливать топливо спокойно», — добавил собеседник НСН.

Ремонт НПЗ и сокращение собственного производства бензина образовали в России топливную «брешь», и импорт белорусского бензина поможет эффективно ее закрыть, объяснил ранее НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.