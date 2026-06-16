Водители пожаловался на недостатки нового лифтбека Changan

Автомобилист Александр А. поделился впечатлениями от эксплуатации лифтбека Changan UNI-V в версии 2026 модельного года, привезенного напрямую из Китая в минувшем мае. Свой отзыв, в котором перечислил недостатки машины, выявленные за месяц поездок, он оставил на портале Auto.ru.

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Главное отличие китайской сборки — отсутствие традиционного ключа, подчеркнул пользователь. Вместо него используется пластиковая карта. «По опыту эксплуатации могу сказать, что это очень неудобно», — пишет Александр. По его словам, система бесконтактного доступа не реагирует на приближение владельца. Чтобы разблокировать дверь, необходимо поднести карту к считывателю на корпусе бокового зеркала со стороны водителя. «Вроде можно попробовать вшить туда обычный ключ, но не могу сказать, будет ли это нормально работать. Официальный дилер сказал, что может попробовать, но ничего не обещает», — указал мужчина.

Также в автомобиле слабая шумоизоляция. «На скорости сто километров в час шумит громче музыки. А музыка, к слову, очень тихая. Старая болячка, как исправить — пока не нашел. Но у многих "китайцев" такая проблема», — продолжает автовладелец.

Выяснились расхождения с российской комплектацией. Несмотря на заявленную топовую версию, переднее пассажирское кресло не имеет ни подогрева, ни вентиляции. К слову, у представленной в России модели эти функции есть, включая обогрев заднего сиденья. На месте внутрисалонной камеры установлена декоративная заглушка.

Кроме того, Александр выявил специфический алгоритм работы электроники. Если надолго остаться в машине с заглушенным двигателем, запустить ее повторно без выхода наружу не получится — потребуется опять приложить карту к считывателю снаружи.

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