Водители какого пола чаще становятся виновниками ДТП

Какие виды страховок предпочитают мужчины и женщины

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ТАСС проанализировал данные о заключенных физлицами договорах ОСАГО и КАСКО и статистику по страховым случаям за 2024 и 2025 годы. Информация содержится в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования (оператор — АО "Национальная страховая информационная система").

Как следует из данных АИС, в 2024 году российские водители заключили 40 млн договоров ОСАГО. Из них мужчины — 28,9 млн (72,2% от общего числа), женщины — 10,7 млн (26,8%). Еще 1% приходится на водителей, пол которых система не смогла определить, поскольку ориентируется исключительно на ФИО водителя. В 2025 году было приобретено уже почти 50 млн полисов ОСАГО, мужчинами — 37,4 млн (75,2%), женщинами — 11,6 млн (23,3%).

В приобретении полисов КАСКО женщины чуть более активны. Всего в 2024 году было заключено более 8,5 млн договоров, из них на долю мужчин пришлось 5,9 млн (68,9%), женщин — 2,6 млн (30,2%). В 2025 году мужчины приобрели 6,8 млн полисов КАСКО (или 68%), женщины — 3,1 млн договоров (31%).

О чем говорит статистика

В 2024 году произошло немногим более 3 млн страховых случаев с участием водителей, имевших полис ОСАГО, иными словами, 7,5% их обладателей попадали в ДТП. На долю мужчин пришлось 2,3 млн страховых случаев (77%), на долю женщин — 600 тыс. (20%). Таким образом, участниками дорожно-транспортных происшествий чаще становились мужчины — 8% против 5,6% женщин.

Число страховых случаев по КАСКО составило в 2024 году 660 тыс. (примерно 7,8% от общего числа полисов). На долю мужчин пришлось 389 тыс. страховых случаев (58,8%), женщин — 267 тыс. (40,3%). Отсюда следует, что среди водителей, владевших полисом КАСКО, в ДТП чаще попадали женщины (10,3% против 6,7% мужчин).

В 2025 году ситуация повторилась. Произошло чуть менее 3 млн страховых случаев по ОСАГО, соотношение между мужчинами и женщинами практически не изменилось. По договорам КАСКО в 2025 году было зарегистрировано 748,6 тыс. страховых случаев. Мужчины стали участниками 447 тыс. ДТП (59,7%), женщины — 299 тыс. страховых случаев (40%), то есть в аварии попадали 6,6% застрахованных по КАСКО мужчин и 9,6% женщин.

От кого больше убытков

В среднем размер среднего убытка (страховой выплаты) по ОСАГО у мужчин превышает размер убытка у женщин в 2024 году на 16%, в 2025 года — на 17%. В 2024 году средняя выплата мужчин составила в 2024 году 93,1 тыс. рублей, женщин — 78,2 тыс. рублей. В 2025 году (во всех категориях, кроме группы от 90 лет и старше) — 102,3 тыс. у мужчин и 84,7 тыс. у женщин.

Аналогично ОСАГО средний убыток по полису КАСКО по договорам страхования, заключенным женщинами, меньше, чем по "мужским" договорам КАСКО. Средняя выплата по таким полисам у мужчин по 2024 году была на 7,4% выше (в среднем 162 тыс. рублей), чем у женщин (150 тыс. рублей). В 2025 году превышение средней выплаты у мужчин (187,2 тыс. рублей) над женщинами (160,6 тыс. рублей) составило уже 14,2%.

Важен не пол, а психотип и бэкграунд

Прокомментировать статистику ТАСС попросил мастера спорта, двукратного чемпиона России по ралли, руководителя школы водительского мастерства Racelikeme Алексея Башмакова. По его словам, качество вождения зависит не от гендера, а от психотипа человека, его навыков и бэкграунда.

"Где водитель учился и как? Какой у него стаж? Была ли его семья автомобильной, есть ли какая-то преемственность в этой сфере? Я встречал хороших водителей как среди женщин, так и среди мужчин. Также встречал плохих водителей среди обоих полов", — рассказал он. При этом, говоря о том, с какими запросами люди приходят в его автошколу, Башмаков отметил, что женщины чаще руководствуются желанием преодолеть неуверенность за рулем: "Они также беспокоятся о том, чтобы не навредить другим участникам дорожного движения". Мужчины, по словам эксперта, тоже приходят с таким запросом, но чаще хотят обрести дополнительные навыки, расширить арсенал приемов управления автомобилем. "Конечно, им это нужно вовсе не обязательно для того, чтобы лихачить, хотя мужчины рискуют чаще, и для них более свойственна бравада за рулем", — добавил Башмаков.

Специфика обучения

Разницы в обучении контраварийному вождению для разных полов не существует. При этом, по наблюдениям руководителя Racelikeme, женщины более вдумчиво подходят к получению знаний и навыков.

"Мужчины нередко пытаются сразу делать вид, что все знают, в результате возникает риск того, что они будут пренебрегать частью рекомендаций", — рассказал он. Эксперт подчеркивает, что и мужчинам, и женщинам нужны одинаковые базовые навыки, чтобы быть в безопасности на дороге при современном движении. "Функциональные возможности вождения у обоих полов одинаковы. В большинстве своем мужчины более выносливы, но при управлении автомобилем это не требуется, — говорит он. — Для того чтобы справиться с экстренной ситуацией, нужна не столько физическая сила, сколько ловкость и собранность".

Уязвимые места обоих полов

Стрессовая ситуация на дороге требует психологической стабильности и высокой скорости принятия решений.

"Девушки в подобных случаях могут испытывать страх, цепенеть и из-за этого принимать неверное решение, — объясняет Башмаков. — Мужчины же способны активнее реагировать и находить выход. В то же время это качество может приводить и к неоправданному риску. То есть это и плюс, и минус". Эксперт также обращает внимание на то, что мужчины проводят больше времени за рулем, поскольку профессиональная деятельность многих связана с вождением: "Это и курьеры, и профессиональные водители. Поэтому, конечно, мы можем говорить о том, что мужчины находятся в среде, где у них больше рисков", — отмечает он.

Советы и "бородатая" шутка про женщин

По словам Алексея Башмакова, главное для водителя — всегда соизмерять уровень своей водительской подготовки с возможными рисками на дороге. Полученных в автошколе навыков для современных реалий может быть недостаточно.

"Автошколы в большей степени заточены под сдачу экзаменов в ГИБДД, но во время экзамена скорость движения очень низкая, она не соответствует реальности. Чтобы закрыть этот пробел, и существуют школы водительского мастерства, школы контраварийной подготовки, где можно пройти дополнительное обучение и получить прикладные навыки", — отмечает он. Помимо способности ориентироваться на дороге в условиях высоких скоростей, по его словам, важно уметь реагировать на внештатные ситуации в межсезонье, во время осадков и гололеда: "Также хорошо бы периодически проводить ревизию своих навыков, даже если у водителя уже есть безаварийный стаж".

Опыт и мастерство управления автомобилем тренируются, как и в любой спортивной дисциплине, уверен Башмаков. "Безусловно, у кого-то таланта может быть больше, у кого-то меньше, но он не зависит от гендера", — считает он.

Что же касается сложившегося стереотипа о том, что женщина за рулем — это "обезьяна с гранатой", это, по мнению эксперта, пережиток прошлого. "Да, по сравнению с мужчинами женщины относительно недавно сели за руль. Возможно, первые из них по неопытности чаще попадали в ДТП. Отсюда, наверное, и возникла эта шутка. Но сегодня это просто бородатый анекдот. Как минимум в тяжелые аварии женщины точно попадают реже", — заключает он.

Евлалия Самедова, Екатерина Мамедова