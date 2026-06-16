Названы 10 самых ненадежных кроссоверов

Nissan Juke и Volkswagen Tiguan попали в список самых ненадежных кроссоверов. Британские эксперты из портала WhatCar и страховой компании MotorEasy опросили 32 тысячи автовладельцев и составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов на рынке Великобритании.

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Лидером антирейтинга стал бензиновый Nissan Juke, который выпускался с 2019 по 2025 год, с показателем надежности всего 55,2%. Хотя за последние два года с поломками столкнулись только 24% владельцев этой модели, в 64% случаев автомобиль провел в сервисе больше недели, а 60% ремонтов обошлись каждому владельцу более чем в 1500 фунтов стерлингов (около 143,6 тысячи рублей). Основные проблемы Juke связаны с двигателем, аккумулятором, топливной системой и электроникой.

Второе место занял Volkswagen Tiguan 2024 года и новее с надежностью 64,2% — на поломки пожаловались 81% владельцев, чаще всего это касалось навигации, мультимедиа, тормозов и кузовных элементов.

Замкнул тройку самых ненадежных Kia Sportage 2016–2021 годов с оценкой 72,9% — с поломками столкнулись 56% владельцев дизельных версий и 20% бензиновых.

В десятку самых проблемных кроссоверов также вошли Mazda CX-60 (76,2%), Audi Q7 (78,6%), Volkswagen ID 4 (79,6%), Renault Austral (80,4%), Nissan Ariya (80,9%), BMW iX (81%) и Land Rover Discovery Sport (81,8%).

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