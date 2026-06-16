При отказе тормозов машину можно остановить двигателем

При проблемах с тормозной системой машину можно останавливать двигателем и ручником, но на это потребуется время, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

«Зимой ситуация несколько проще. При отказе можно тормозить об сугроб, то есть снижать скорость наездом на снежный отвал», — поделился он.

В других ситуациях можно тормозить трением колёс об бортовой камень, продолжил эксперт.

«Торможение двигателем также существует. Тут нужно поэтапно понижать передачу и не давить на газ. Но это не быстрое снижение скорости», — отметил он.

Невозможно сразу переключиться с четвёртой на вторую скорость, добавил Попов.

«Что касается ручника в такой ситуации, то он неэффективен на высокой скорости. Он подойдёт для финального торможения на двигателе, когда скорость уже будет небольшой», — подытожил он.

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