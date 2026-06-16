Как законно наказать соседа за парковку на тротуаре

Эксперт Исаев напомнил, где нельзя ставить машину, чтобы избежать штрафа.

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Руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев предупредил автовладельцев о серьезных финансовых последствиях за неправильную парковку во дворах. По словам эксперта, стихийная стоянка автомобилей на газонах, тротуарах и вблизи подъездов является не просто нарушением правил благоустройства, но и создает прямую угрозу безопасности жителей.

Исаев подчеркнул, что законодательство строго регламентирует места для парковки. Запрещено оставлять машины:

Ответственность за такие нарушения устанавливается региональными кодексами об административных правонарушениях. Штрафы весьма существенны: например, в Москве физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, а юридические — вплоть до 300 тысяч рублей.

Эксперт также разъяснил в комментарии для РИАМО механизм фиксации нарушений. Управляющая компания обязана следить за порядком на придомовой территории, фиксировать факты незаконной парковки и передавать материалы в полицию или административную комиссию, однако самостоятельно штрафовать водителей УК не имеет права.

В завершение Исаев дал совет, как действовать соседям нарушителя. Он призвал избегать порчи чужого имущества (прокалывания шин, царапания кузова) и перекрытия выезда.

Правильный алгоритм действий включает попытку мирного диалога с водителем, а при отсутствии результата — сбор фото- и видеодоказательств и официальную жалобу в управляющую компанию, ГИБДД или через портал «Госуслуги».