Эксперт объяснил, как законно наказать соседа за парковку на тротуаре
Эксперт Исаев напомнил, где нельзя ставить машину, чтобы избежать штрафа.
Руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев предупредил автовладельцев о серьезных финансовых последствиях за неправильную парковку во дворах. По словам эксперта, стихийная стоянка автомобилей на газонах, тротуарах и вблизи подъездов является не просто нарушением правил благоустройства, но и создает прямую угрозу безопасности жителей.
Исаев подчеркнул, что законодательство строго регламентирует места для парковки. Запрещено оставлять машины:
Ответственность за такие нарушения устанавливается региональными кодексами об административных правонарушениях. Штрафы весьма существенны: например, в Москве физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, а юридические — вплоть до 300 тысяч рублей.
Эксперт также разъяснил в комментарии для РИАМО механизм фиксации нарушений. Управляющая компания обязана следить за порядком на придомовой территории, фиксировать факты незаконной парковки и передавать материалы в полицию или административную комиссию, однако самостоятельно штрафовать водителей УК не имеет права.
В завершение Исаев дал совет, как действовать соседям нарушителя. Он призвал избегать порчи чужого имущества (прокалывания шин, царапания кузова) и перекрытия выезда.
Правильный алгоритм действий включает попытку мирного диалога с водителем, а при отсутствии результата — сбор фото- и видеодоказательств и официальную жалобу в управляющую компанию, ГИБДД или через портал «Госуслуги».