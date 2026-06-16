Как сделать салон авто прохладным в жару?

В жару водителю управлять автомобилем непросто. Тем более, если транспортное средство не оснащено кондиционером. Но и без него есть много способов снизить температуру в салоне авто, сообщает Общественная служба новостей.

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Перед поездкой необходимо по возможности охладить салон. Делать это надо заранее, открыв все окна и дверцы. Это удалит горячий воздух, снизит температуру и улучшит вентиляцию. При парковке стоит устанавливать каркасные экраны или шторки для лобового и боковых стекол. Они доступны, стоят немного, но защищают от нагрева. Также лучше спрятать авто при остановке в тени.

В пути важно правильно открывать окна. Их надо открывать в противоположных сторонах автомобиля - на водительской стороне и сзади, по диагонали. Это создает вентиляцию и выводит теплый воздух. Полностью окна открывать не надо, так как большой поток воздуха приводит к повышенному расходу топлива и попаданию пыли, грязи и мошек в салон. Лучше приоткрыть окна на два-три сантиметра.

Снизить «накал» в салоне помогут даже простые влажные полотенца или салфетки. Надо чтобы они просто были внутри машины. Непосредственно человеку поможет холодная вода, которую можно пить или использовать для смачивания руки и лица. Кроме того, в салоне можно располагать пакеты со льдом или бутылки с ледяной водой. На нагревающейся приборной панели не следует что-то оставлять. При остановках на минутку можно открывать капот, чтобы помочь машине быстрее охладиться.