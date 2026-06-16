Электронные системы безопасности в авто раздражают водителей

Согласно исследованию исследования Driver Power, автомобилисты во всем мире не в восторге от сложных мультимедийных интерфейсов и электронных "телохранителей". Только по этим причинам уровень удовлетворенности современными автомобилями резко упал - с 89,6% в 2024 году до 84,2% в 2026 году.

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Один из руководителей компании Carcraft Борис Беленький рассказал изданию "Автовзгляд", что столь высокий процент неприятия новейших электронных технологий в современных машинах продиктован раздражением от навязчивых предложений ИИ, равно как подсознательным страхом, что "умная" система в критический момент поведет себя непредсказуемо.

Как пояснил эксперт, люди привыкли доверять собственным органам чувств и полагаться на естественную моторику. В результате такие принудительные действия автоматики, как, к примеру, автоматическое подруливание или машинное торможение (например, для предотвращения аварии) провоцирует в человеческом мозге ощущение тревоги.

По мнению специалиста, автопроизводителям имеет смысл прислушаться к мнению таких недовольных пользователей. В противном случае это чревато потерей лояльности покупателей и, как следствие, снижением продаж. При этом эксперт осознает, что включение таких систем в оснащение современных автомобилей продиктовано требованиями автопрома, в частности, стремлением автопроизводителей выпускать машины, способные получать высокие баллы по системам независимой оценки уровня безопасности, таким как Euro NCAP и C-NCAP.

Как ранее писала "РГ", до 41% автомобилистов регулярно отключают упомянутых электронных ассистентов сразу после запуска двигателя, чтобы избежать ложных срабатываний и раздражающих звуковых сигналов.