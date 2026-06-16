Эксперт оценил перспективы автомобилей Volga на российском рынке

В преддверии старта продаж автомобилей возрожденного бренда Volga, намеченного на 19 июня, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал "Российской газете", что у компании есть все шансы на успех рынке, но при определенных условиях.

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Одним из главных слагаемых прогнозируемых успешных продаж специалист назвал взвешенную ценовую политику.

"Цены объявлены очень хорошие. Если сравнивать с Geely Monjaro, модель от Volga получается на 400 тысяч рублей дешевле. В принципе при этом уровне цен и при том, что все понимают, что стоит за шильдиком, что это проверенная конструкция, машины, которые хорошо зарекомендовали себя на нашем рынке, и опыт эксплуатации достаточно велик, я думаю, что все это должно хорошо пойти", - заявил Моржаретто.

Многое, по словам эксперта, будет зависеть от того, сможет ли Volga удержать привлекательные цены. Если это получится, то компания сможет обеспечить заявленные объемы продаж, считает эксперт.

"Удастся ли удержать цены - вопрос. Планы продаж, которые озвучил бренд Volga, не кажутся мне чрезмерными. Так что все зависит от двух вещей - сумеет ли компания удержать эти цены в течение года, потому что никто не знает, как, к примеру, будет меняться курс доллара к рублю, второе - это то, как будет себя чувствовать наш рынок. Потому что мы можем озвучивать сколь угодно высокие планы, но пока прогноз таков, что продажи авто в РФ в лучшем случае будует на уровне прошлого года", - пояснил Моржаретто.

Комментируя планы формировании дилерской сети Volga, он заявил, что не сомневается в быстром росте дилерской сети.

"Я думаю, по опыту, который уже сложился в нашей стране в последние годы, это будут дилеры на базе мощностей Geely и Belgee, потому что склады с запчастями пока общие. И, соответственно, тут проблем быть не должно. Вот как сейчас происходит? Был дилер Chery, рядом появляется надпись Tenet. То есть на первом этапе здесь точно будет то же самое, других вариантов я не вижу. Ну а дальше - посмотрим", - резюмировал Моржаретто.

Напомним, что ранее руководитель бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала "РГ", что компания выпустит в России до конца 2026 года около 30 тысяч автомобилей, а продать успеет 25-27 тысяч. Также она сообщила, что дилерскую сеть из 25-30 точек планируется увеличить к концу текущего года до порядка 130 партнеров во всех ключевых городах страны.