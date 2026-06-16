Китайский внедорожник проехал почти 500 тысяч км: что стало с машиной

Great Wall Wingle 3 2013 года с пробегом 493 тысячи км: история обслуживания.

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В Барнаул на обслуживание пригнали пикап Great Wall Wingle 3 2013 года выпуска. Пробег этого «китайца» перевалил за 493 тысячи километров – цифра, которую далеко не каждый автомобиль, даже от раскрученных мировых брендов, способен показать без капитального ремонта. Руководитель местного автосервиса Fit Service Николай Погуляев поделился историей этого долгожителя.

Речь идет о рамном пикапе, который конструктивно близок к старым японским моделям. Под капотом у него 2,8-литровый турбодизель – по сути, лицензионная копия проверенного временем мотора Isuzu, который десятилетиями ставили на внедорожники. Расхождений с оригиналом там минимум, поэтому в народе этот двигатель считают «миллионником». Правда, есть одно «но»: такой ресурс возможен только при условии своевременной замены масла и бережного отношения к топливной системе.

Местный владелец как раз придерживается классической схемы. Он приезжает на регламентное техобслуживание каждые 8-9 тысяч километров и не пропускает замену масла с фильтрами. Кстати, это полностью совпадает с общими рекомендациями производителя для дизельных Great Wall. При таком подходе двигатель прошел почти полмиллиона километров без серьезных поломок – ни капремонта, ни каких-то крупных вмешательств не было.

Конечно, главный риск для подобных моторов – качество солярки и состояние топливной аппаратуры. Если с этим порядок, дизель чувствует себя уверенно даже после 400 тысяч км. С этим конкретным Wingle все в порядке: клиент регулярно приезжает на плановые ТО и не доводит узлы до критического состояния, рассказал Погуляев. В список типичных работ для этой модели входят расходники по ходовой, тормозам, проверка подвески и обслуживание трансмиссии.

Самое слабое место у этого пикапа, как и у многих рамных «китайцев» тех лет, – кузов. Они довольно быстро начинают «цвести», особенно в тех регионах, где дороги посыпают реагентами, а зима сменяется оттепелями. Первыми страдают пороги, нижние кромки дверей, колесные арки. Что касается ходовой – со временем требуют внимания стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, сайлент-блоки рычагов и подвесной подшипник кардана. В общем, стандартный джентльменский набор для любого рамного пикапа.

Последний визит в сервис, который состоялся в апреле, был по мелочи. Владелец пожаловался на неработающий кислородный датчик: динамика особо не пострадала, но на приборной панели постоянно горела ошибка двигателя. Мастера подтвердили диагноз – датчик нужно менять, чтобы вернуть системе штатный режим. Диагностика в целом показала, что критичных неисправностей ни в моторе, ни в трансмиссии, ни в ходовой нет.

Честно говоря, больше всего пробег выдает именно кузов. Машина 2013 года выглядит заметно постаревшей, несмотря на то, что за ней следили и точечно обрабатывали от коррозии. Для пикапа, который ездит по Алтайскому краю в условиях холодов, снега и грунтовок, это вполне ожидаемо.

Называть такой автомобиль ненадежным язык уже не поворачивается. До пробега в полмиллиона случайные машины просто не доживают. Все упирается в хозяина – срок жизни любого авто, будь он китайским, японским или российским, определяется качеством обслуживания. Конструктивно Wingle 3 во многом повторяет решения старых японских пикапов: рамная конструкция, простая зависимая задняя подвеска на рессорах, передняя независимая. Многие узлы и агрегаты – по сути, заимствования. Поэтому по механике у специалистов претензий почти нет.

Конечно, 13 лет для Wingle – возраст солидный. Владельцы в таких случаях чаще думают о том, стоит ли дальше вкладываться. Сам дизель при хорошем топливе и регулярной замене масла теоретически может дотянуть до условного миллиона, но по мере износа топливной системы, турбины и ГРМ вероятность дорогого ремонта будет расти. Чтобы продлить пикапу жизнь, мы рекомендуем делать ТО чаще – примерно раз в 7-8 тысяч км, не экономить на масле и фильтрах, следить за соляркой и не игнорировать ходовую часть.

Но главная головная боль – кузов. Своевременный антикор, обработка скрытых полостей и борьба с ржавчиной выходят на первый план. С высокой вероятностью именно кузов и растущая стоимость кузовных работ, а не ресурс двигателя или коробки передач, станут естественным ограничителем для этого Wingle 3. Однако пример барнаульского пикапа наглядно демонстрирует: бережное отношение позволяет даже раннему «китайцу» дойти почти до полумиллиона километров без серьезных поломок.

Ранее «За рулем» рассказал, какие автомобили способны без проблем преодолеть полмиллиона километров пробега.