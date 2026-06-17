Чем удивила Lada Iskra за первые 8 тысяч км

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин поделился впечатлениями от первых 8000 км на Lada Iskra SW Cross со 106-сильным мотором и вариатором.

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Так, однажды ранней весной аналоговый спидометр перестал работать, показывая нулевую скорость. При этом цифровой указатель на приборной панели оказался исправен, отображая скорость с погрешностью 2-3 км/ч по сравнению с GPS. Эта погрешность не мешала работе круиз-контроля и ограничителя скорости.

Выяснилось, что неисправность носила системный характер: по утрам аналоговый спидометр начинал работать только при температуре выше +5°C. В рабочем состоянии он по-прежнему показывал скорость на 2-3 км/ч ниже, чем GPS. В итоге сейчас эксперт ориентируется исключительно на цифровой индикатор. Милешкин добавил, что он заявит о данной неисправности по гарантии во время первого технического обслуживания, чтобы не тратить время на отдельный визит к дилеру.

При пробеге в 700 км загорелся индикатор "проверьте двигатель". Проблема была решена самостоятельно: с помощью адаптера ELM327 была считана ошибка положения педали тормоза. После ее удаления ошибка больше не появлялась.

В отличие от дорестайлинговых версий Lada Vesta, датчики дождя и света в новой модели работают некорректно. Датчик дождя справляется с водой, но не реагирует на загрязнения. Датчик света реагирует не на абсолютный уровень освещенности, а на его относительные изменения, включая фары в тени даже в яркий солнечный день. Теоретическая возможность замены штатного датчика (единого для обеих функций) на аналогичный от Renault/Nissan, используемый в старых моделях "Весты", существует, но потребует дополнительных расходов, отмечает эксперт.

Ранее Милешкин отмечал, что в редакции издания остались довольны отличной подвеской, неплохой управляемостью и интересным дизайном Lada Iskra.

Напомним, цены на Lada Iskra начинаются от 1,28 млн рублей за базовый седан и доходят до 1,85 млн рублей за топ-версию SW Cross.

Lada Iskra комплектуется 8-клапанным двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКП. Альтернативой являются 106-сильный 16-клапанный мотор в паре с китайскими КП - 6-скоростной "механикой" и вариатором.