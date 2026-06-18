Эксперт Черноусов объяснил, почему россияне скупают автомобили с пробегом из КНР
Сразу 70% автомобилей на вторичном рынке России оказались старше 10 лет, сообщает "Автостат". Одновременно растет объем импорта подержанных машин из КНР (27% от общего числа ввезенных автомобилей с пробегом). Директор по продажам автомобилей с пробегом "Рольф" Вадим Черноусов рассказал "Российской газете", почему так происходит.
"Высокая доля автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке - прямое следствие старения автопарка и увеличения срока владения автомобилем. Средний срок владения машиной в России вырос примерно до 7,5 лет. Клиенты дольше эксплуатируют автомобили, осторожнее подходят к замене и чаще оценивают не только цену покупки, но и будущую стоимость владения. Интерес к автомобилям с пробегом из КНР глобальных марок объясняется тем, что такие машины хорошо известны российскому рынку, имеют понятную экономику владения и высокий уровень доверия со стороны покупателей. По сравнению с прошлым годом ситуация для импорта таких автомобилей стала несколько лучше. Укрепление национальной валюты привело к том, что в некоторых случаях итоговая экономика стала особенно интересной, если автомобиль укладывается в параметры льготного утильсбора. При этом дефицит качественных автомобилей с пробегом сохраняется. Наиболее востребованы свежие машины с прозрачной историей эксплуатации, небольшим пробегом и минимальным количеством владельцев. Именно такие автомобили быстро находят покупателя и сохраняют высокую ликвидность, независимо от канала поступления на рынок", - отметил специалист.