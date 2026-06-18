Почему россияне скупают автомобили с пробегом из КНР

Сразу 70% автомобилей на вторичном рынке России оказались старше 10 лет, сообщает "Автостат". Одновременно растет объем импорта подержанных машин из КНР (27% от общего числа ввезенных автомобилей с пробегом). Директор по продажам автомобилей с пробегом "Рольф" Вадим Черноусов рассказал "Российской газете", почему так происходит.

© ТАСС