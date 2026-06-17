Названы лучшие автомобили для поездок на дачу

Эксперты перечислили шесть лучших машин, которым не страшна распутица. Для многих россиян поездка на дачу в дождливую погоду или межсезонье становится настоящим испытанием. Есть в России места, где до сих пор нет твёрдого покрытия, где рыхлая дорога переходит в глубокие ямы с лужами. Седаны и хэтчбеки здесь точно не пройдут. Это территория для машин с большими возможностями, пишет портал 110km.ru.

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Для уверенного движения по разбитым дорогам автомобиль должен иметь достаточный дорожный просвет, привод на все колёса и внушительный багажник. Дополнительную защиту от щебня и царапин предоставят пластиковые обвесы по периметру кузова, а полный привод позволит выбираться даже из очень вязкого месива.

Если нужна машина именно для таких условий, специалисты не советуют искать вариант за минимально возможную цену, а рекомендуют найти грамотный баланс между надёжностью, удобством и будущими тратами на содержание.

Проверенные временем Lada Niva Legend и версия Bronto отличаются очень простой конструкцией, серьёзным клиренсом, но они не слишком комфортны внутри. Актуальная Lada Niva Travel может похвастаться продуманной организацией пространства и расширенным оснащением. Кроссоверы Renault Duster и технически близкий к нему Nissan Terrano ценят за выносливую трансмиссию и очень большой багажник. Причем эти машины одинаково удачны и для города, и для поездки в деревню.

Универсальностью также отличаются Hyundai Creta и Solaris HC. Рамный Mitsubishi Pajero четвёртого поколения — настоящая классика жанра, правда, требующая значительных расходов на поддержание технического состояния. Отечественный УАЗ «Патриот» также предлагает уникальные внедорожные качества, но при крайне скромном уровне комфорта.