К 2030 году россияне не смогут позволить себе иномарки: прогноз эксперта

В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили.

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Совсем скоро, а именно к 2030 году, российский авторынок ждут кардинальные перемены. Приобретать личные машины граждане нашей страны смогут исключительно из числа отечественных брендов. Такое развитие событий, как выясняется, уже заложено в государственных планах.

Идея не нова – фактически это стремление к технологическому суверенитету. Речь идет о том, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка силами собственных производителей. Причем под «отечественными» подразумеваются не только традиционные марки, но и все те, кто локализовал производство на территории РФ. Китайские бренды с глубокой сборкой или партнеры из других стран тоже могут попасть в эту категорию.

Впрочем, не все эксперты настроены столь оптимистично. Переход на полное самообеспечение – процесс крайне сложный и ресурсоемкий. Нужно не просто собирать автомобили, а наладить полный цикл: от двигателей до электроники. Справятся ли с этим за оставшиеся четыре года – большой вопрос.

Впрочем, не все эксперты настроены столь оптимистично. Переход на полное самообеспечение – процесс крайне сложный и ресурсоемкий. Нужно не просто собирать автомобили, а наладить полный цикл: от двигателей до электроники. Справятся ли с этим за оставшиеся четыре года – большой вопрос.

Что изменится для водителей

Покупателям придется забыть о широком выборе импортных новинок из Европы, Японии или США. Ассортимент на витринах дилеров сведется к моделям, произведенным или собранным в России. Не исключено, что параллельный импорт для частников тоже прикроют, хотя пока это лишь гипотезы.

Цены, скорее всего, не обрадуют. Локализация и создание новых производственных цепочек – дело дорогое. Затраты неизбежно лягут на плечи конечного потребителя. Впрочем, государство может субсидировать покупки через льготные программы, чтобы смягчить удар по карману.

С другой стороны, это мощный толчок для развития собственной автопромышленности. Заводы получат гарантированный спрос и стимул модернизироваться. Если план сработает, то через несколько лет мы сможем увидеть совершенно новые модели, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Пока что это выглядит скорее как амбициозная цель, чем как реальность.

Подробнее о том, какие изменения ждут авторынок в ближайшие годы, «За рулем» ранее рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.