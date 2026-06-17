Глава ГАИ напомнил требования к обзорности с места водителя транспортного средства.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Наступает весенне-летний сезон, и у меня опять обостряется аллергия на солнечный свет. Есть риск развития онкологии.

Можно ли, имея выписку от врача с рекомендациями избегать прямых солнечных лучей, затонировать стекла личной легковой машины или установить на нее шторки? Если да, то что предпочесть? И нужны ли какие-то дополнительные документы или для сотрудника достаточно выписки?

Елена Живчикова, Приморский край

– Актуальные требования к обзорности транспортного средства установлены разделом 4 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации). В частности, эксплуатация автомобиля запрещена, если: