Названы причины роста продаж одного типа машин в России

Продажи новых пикапов в России выросли впервые с февраля 2025 года. Что подтолкнуло спрос, «Ленте.ру» объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он назвал три причины возрождения интереса россиян к этому типу машин.

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Прежде всего, по словам эксперта, пикапы стали активно приобретать компании. Практически «полноценный внедорожник с рамой» позволяет перевозить и небольшие грузы, и сотрудников. Многие выбирают такую машину как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу. Хайцеэр отметил, что современные пикапы стали комфортнее. Китайские модели среднего размера нередко превосходят по удобству традиционные варианты прошлых лет.

Еще одной причиной оживления продаж эксперт назвал рост автопутешествий. Число автотуристов в стране выросло примерно на 17 процентов, и положительная динамика в этом направлении сохраняется.

«Пикап можно преинтересным образом дополнить различными устройствами, которые сделают путешествие увлекательнее. Такой тип машин легко превращается в мобильный дом: на крышу устанавливают багажник-палатку, крепят роллетные системы и дополнительное багажное оборудование. Это позволяет путешествовать и жить прямо в автомобиле, не разбивая палатки на земле, не бронируя отели», — объясняет Хайцеэр.

Кроме того, растет показатель продаж у дорогостоящих моделей. Полноразмерные американские пикапы — RAM и Ford F-150 — и раньше имели в России свою аудиторию. «Их популярности сейчас способствует фиксированный утилизационный сбор: его величина не зависит от объема двигателя, мощности и класса машины», — уточнил эксперт. Россияне по-прежнему доверяют Toyota Hilux, который ввозится по параллельному импорту. Несмотря на высокую цену, его продолжают активно покупать, подытожил глава НАС.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года покупатели приобрели 1520 пикапов, что на 1,6 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года. По данным аналитиков, положительная динамика зафиксирована впервые с февраля 2025-го. До этого 16 месяцев подряд объемы реализации ежемесячно снижались.