Водителям назвали правила безопасной ночевки в палатке на крыше машины

Автомобильные путешествия по России набирают популярность. Водители всё чаще ездят в соседние города или на природу. Некоторые из них размещают палатку прямо на крыше собственной машины. О нюансах этого набирающего популярность формата изданию Quto рассказали специалисты Авто.ру.

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Поставить палатку можно не только на рамный внедорожник. Основное значение имеют допустимая масса груза на крыше, способ крепления и форма кузова. Если несущая способность рейлингов позволяет, автодомом может стать даже спортивное купе. Характеристики своей машины можно уточнить в руководстве по эксплуатации или у официального дилера. Чаще же для этих целей выбирают кроссоверы с увеличенным дорожным просветом, просторные универсалы, а также компактные хэтчбеки и лифтбеки (последним подбирают лёгкие и обтекаемые модели палаток).

Важно различать нагрузку в движении и на стоянке. Во время езды производители не советуют класть на крышу больше 75–100 килограммов, иначе смещённый центр тяжести повышает риск опрокидывания в повороте. Сама палатка весит около 40–70 килограммов, поэтому вписывается в нормы. В статике кузов выдерживает до 400 килограммов. Точные показатели можно найти в руководстве по эксплуатации.

Новички часто опасаются неудобного подъёма и боязни упасть в темноте. Но палатку комплектуют прочной телескопической лестницей, которую выставляют под надёжным углом и фиксируют до характерного щелчка. Ночью вход не расстёгивают до конца: натянутая москитная сетка становится в некотором смысле барьером, напоминающим о нахождении на высоте. Обувь можно оставлять в подвесных мешках снаружи. Надевать её удобнее со стороны лестницы, объясняют специалисты.

Современные палатки приводятся в рабочее состояние за несколько минут. Как правило, достаточно снять защитный чехол, разложить конструкцию и закрепить лестницу. Жёсткие модели открываются ещё проще — поднимаются почти как крышка багажного бокса.

В дороге палатка перевозится свёрнутой на рейлингах в жёстком кофре или чехле из ПВХ. Это меняет центр тяжести, поэтому при манёврах на дороге нужно соблюдать аккуратность. Перед поездкой обязательна проверка затяжки всех крепежей и соответствие давления в шинах возросшей нагрузке.

Выбирая палатку для своего автомобиля, нужно узнать разрешённую нагрузку (зависит от модели) на крышу в движении. Если нет штатных точек крепления или рейлингов, их подбирают, ориентируясь не на размер машины, а на совместимость с конкретной моделью палатки. Важно, чтобы нагрузка приходилась на штатные крепления, а не на стеклянную часть крыши.