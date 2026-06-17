Названы машины с пробегом, которые лучше новых китайских авто

Автоэксперт Гришаков назвал пять авто с пробегом, которые лучше новых китайских. Модели Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda даже с большим пробегом остаются надёжнее многих китайских автомобилей, считает директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

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«В первую очередь высокую надежность показывает Toyota RAV4. Даже с пробегом 150−200 тысяч километров этот кроссовер сохраняет работоспособность двигателя, трансмиссии и электроники», — рассказал Гришаков.

Кроме RAV4, Гришаков выделил Hyundai Solaris и Kia Rio после рестайлинга 2017−2020 годов. При равном пробеге у этих моделей доступные запчасти и недорогой ремонт, что делает их выгоднее многих свежих китайских авто. На третьем месте — Volkswagen Polo с атмосферным двигателем 1.6. Его оцинкованный кузов и механическая коробка передач без проблем выдерживают 200 тысяч километров.

На четвёртом месте Skoda Octavia A7 — даже после 200 тысяч километров она не требует серьёзных затрат. Замыкает пятёрку Toyota Camry XV70: её атмосферный двигатель и автоматическая коробка передач сохраняют работоспособность без капитального ремонта даже после 300 тысяч километров.