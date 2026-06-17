АвтоВАЗ вспомнил, как автомобили Lada покоряли Северную Америку

АвтоВАЗ вспомнил, как в конце 1970-х отечественные автомобили начали поставляться в Канаду и наделали там немало шуму.

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"Русские пришли!"

В конце 1970-х СССР нуждался в валюте, а Канада - в современных и более экономичных автомобилях. Lada должна была занять нишу на рынке, на котором до этого доминировали объёмистые американцы. В 1978 году первая партия легендарных "шестёрок" отправилась из Ленинграда в Монреаль. Газета The New York Times писала про это: "Русские пришли! Русские пришли! На своих машинах". Издание отмечало, что почти все автомобили были распроданы ещё с корабля.

Канадский акцент

Модели под североамериканский рынок серьезно доработали. Вот чем отличалась канадская версия:

▪️ Безопасность: вместо базовых бамперов - мощные алюминиевые на японских гидробуферах Tokico, инерционные ремни безопасности Klippan и настоящее чудо - индикатор непристёгнутых ремней в салоне.

▪️ Оптика: оранжевые габаритные огни спереди, красные поворотники сзади в соответствии с североамериканскими требованиями.

▪️ Экологичность: система снижения токсичности с каталитическим нейтрализатором и адсорбером.

▪️ Маркетинг: в зависимости от модели и года, Lada представала перед заокеанскими покупателями под интересными названиями: ВАЗ-2105 - Signet, 2107 - Signet GL, 2104 - Signet Wagon, а внедорожник Niva - Trek.

▪️ Гарантия: на первые Lada - год или 20 000 км. Позднее, с приходом новых моделей - три года или 80 000 км.

Рост продаж и смена планов

Дела у Lada шли отлично. Если в 1978 году реализовали около тысячи автомобилей, то к началу 1980-х ежегодные продажи превысили 13 тысяч. На территории страны работали десятки дилерских центров. Канадцы полюбили советские авто за лаконичный дизайн, ремонтопригодность и доступную цену (базовая версия "шестёрки" шла всего за 4998$).

На волне успеха компания Lada Cars of Canada нацелилась на запуск в США. В Тольятти начали адаптировать автомобиль под новый рынок. Но планам не суждено было осуществиться - в декабре 1979 года после ввода советских войск в Афганистан Конгресс США заблокировал торговые отношения с СССР.

Политическое напряжение доходило до абсурда: автомобили Lada отказывались заправлять на некоторых АЗС в США и Канаде. Случайными жертвами этого конфликта стали водители Fiat 125 - из-за внешнего сходства авто с "Жигулями" иногда им также отказывали в заправке.

Исход из Канады

Несмотря на трудности, Lada провела на канадском рынке почти два десятилетия. Со временем до Канады добрались "Самары" и "десятки", а настоящим хитом ожидаемо стала NIVA - только за первый год продаж (1981) было куплено свыше 12 тысяч авто. Причём в Северной Америке были доступны пикапы и даже кабриолеты Niva.

Поставки Lada в Канаду продолжались вплоть до 1998 года. Российские автомобили ушли, но миссия была выполнена: мир узнал, что АвтоВАЗ выпускает продукцию, способную конкурировать на самом требовательном рынке. А на дорогах Канады и по сей день можно встретить автомобили Lada.