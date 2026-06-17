Продажи подержанных авто с начала года выросли в РФ

За первые пять месяцев 2026 года российский рынок подержанных автомобилей продемонстрировал положительную динамику - было реализовано 2,39 млн машин. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этих сообщил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов в ходе конференции "Форум АСП-2026".

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В массовом сегменте рынок автомобилей с пробегом вырос на 4,5%, а в премиальном сегменте - на 12,5%. Значительную долю рынка, а именно 73%, заняли машину возрастом более десяти лет.

Удалов также подчеркнул заметное увеличение продаж автомобилей с пробегом китайских марок. Их доля выросла с 2% в 2023 году до почти 6% в настоящее время.

Одновременно с этим увеличивается объем импорта подержанных машин из КНР, которые теперь составляют 27% от общего числа ввезенных автомобилей с пробегом. Интересно, что в основном импортируются автомобили глобальных, а не китайских брендов, среди которых лидирует Volkswagen (26,3%). Также в топ-5 входят Audi, Toyota, Honda и BMW.

Наиболее популярными на вторичном рынке среди китайских брендов являются модели марок Chery (доля 21%), Geely, Haval, Changan и Lifan.

Прогнозируя итоги года, Удалов, которого цитируют "Известия", заявил, что продажи подержанных автомобилей в России достигнут примерно 6 млн машин.

Ранее "РГ" сообщала, что по итогам мая 2026 года наибольшим спросом среди автомобилей, приобретаемых в кредит, пользовались модели марки Kia. Их доля составила 13% от общего объема кредитных сделок на рынке автомобилей с пробегом. На втором месте расположилась Lada с долей 11%, третью позицию занял Hyundai (10%).