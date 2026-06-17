Автоэксперт предупредил о стагнации автопарка в России

Эксперт: Низкие продажи авто привели к росту возраста машин в РФ до 16 лет

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Российский автомобильный рынок продолжает находиться в состоянии стагнации, несмотря на локальные всплески покупательской активности. Такую оценку текущей ситуации в эфире Радио «КП» дал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, большинство экспертов отрасли сходятся во мнении, что по итогам текущего года рынок новых автомобилей не покажет значительного роста. Прогнозы указывают на сохранение объемов продаж на уровне прошлого года.

«Все говорят, что примерно как в прошлом году — миллион триста, миллион триста пятьдесят тысяч новых машин. Это наш в этом году предел, что называется», — пояснил Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что текущие показатели реализации критически малы для качественного обновления автопарка страны. По его мнению, для поддержания здоровой структуры рынка ежегодные продажи должны составлять не менее двух миллионов новых единиц транспорта.

Следствием низкого объема продаж становится стремительное старение эксплуатируемых машин. Моржаретто напомнил, что еще в 2014 году средний возраст легкового авто в России не превышал 11 лет.

«Сейчас мы перешли уже планку 16 лет», — констатировал специалист.

Ситуация усугубляется не дефицитом предложения, а сокращением числа платежеспособных покупателей. Как отметил автоэксперт, на рынок продолжают давить сразу несколько факторов: резкое подорожание автомобилей, высокая стоимость заемных средств и ужесточение условий кредитования. В сложившихся обстоятельствах российские потребители все чаще отказываются от смены транспортного средства, предпочитая продолжать эксплуатацию старых машин.

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