Начались финальные тесты внедорожника УАЗ "Патриот" с новым мотором

В пресс-службе компании УАЗ рассказали "Российской газете" о том, что "Патриот" с турбодизелем проходит финальные тесты на полигоне НАМИ в Московской области.

© Российская Газета

"Обновленная модель действительно тестируется в условиях полигона. Речь идет как о лабораторных испытаниях на уровень шумности, вибраций, содержание вредных веществ в выхлопе, так и о дорожных тестах", - отметили на предприятии.

Там также добавили, что параллельно продолжаются ресурсные испытания - в ближайшее время автомобили будут тестировать на горных перегонах юга России.

Напомним, главное техническое новшество - двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 лошадиных сил. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Эта же КПП достанется и версиям с бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с.

Серийное производство обновленного "Патриота" должно стартовать летом этого года, а осенью внедорожник доберется до дилеров.