Обязательная маркировка автозапчастей будет расширяться

Доля нелегального рынка запчастей приближается к 50%, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин. Статистика говорит о том, что каждое пятое ДТП случается из-за некачественных автомобильных запчастей.

Сейчас продолжается эксперимент по маркировке, в свою очередь рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин. Маркируются, в частности, фильтры, свечи зажигания, стекла. И этот перечень будет расширен.

«Если говорить про расширение маркировки, то по абсолютному большинству номенклатуры с такой инициативой выходит бизнес», - уточнил М. Дубин.

Уже предложено маркировать тормозные диски, колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, колеса, ступицы и их детали.