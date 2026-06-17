Обязательная маркировка автозапчастей будет расширяться
Доля нелегального рынка запчастей приближается к 50%, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин. Статистика говорит о том, что каждое пятое ДТП случается из-за некачественных автомобильных запчастей.
Сейчас продолжается эксперимент по маркировке, в свою очередь рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин. Маркируются, в частности, фильтры, свечи зажигания, стекла. И этот перечень будет расширен.
«Если говорить про расширение маркировки, то по абсолютному большинству номенклатуры с такой инициативой выходит бизнес», - уточнил М. Дубин.
Уже предложено маркировать тормозные диски, колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, колеса, ступицы и их детали.
«Мы со своей стороны понимаем, как все эти форм-факторы промаркировать. Понимаем жизненный цикл этих товаров и как сделать так, чтобы затраты у бизнеса, производителей и импортеров, были минимальными, чтобы в розничную цену практически ничего не переносилось», - заверил М. Дубин.