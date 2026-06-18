Сколько стоят самые популярные подержанные иномарки из Китая

Названы цены на популярные подержанные авто из Китая.

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В мае 2026 года из Китая в Россию ввезли 9,3 тыс. автомобилей с пробегом. При этом 87,6% импорта пришлось на «некитайские» бренды — Volkswagen, Audi, Toyota, Honda и BMW. Лидером среди отдельных моделей стал кроссовер Volkswagen Tayron: за месяц в страну ввезли 842 таких автомобиля. Средняя цена — около 2,5 млн рублей. На втором месте — седан Toyota Corolla (592 шт., от 1,9 млн рублей), на третьем — Audi Q3 (501 шт., от 3,7 млн рублей).

Иномарки с китайской пропиской: кто в топе

В мае 2026 года из Китая в Россию завезли 9,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Парадокс в том, что львиная доля импорта — не китайские машины, а европейские и японские бренды, которые уже ушли с российского рынка. Лидером стал Volkswagen с долей 26,3%, на втором месте Audi (12,2%), замыкают пятёрку Toyota (11%), Honda (7,4%) и BMW (5,8%).

Среди отдельных моделей первое место занял кроссовер Volkswagen Tayron — в мае в Россию ввезли 842 таких автомобиля. Чаще всего встречаются версии с 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с. и роботизированной КПП. Средняя цена такой машины — около 2,5 млн рублей. За более мощные версии с 2,0-литровым двигателем (186 л.с.) придётся отдать уже более 3 млн рублей, а полноприводные Tayron мощностью 220 л.с. стоят примерно 4 млн рублей.

На втором месте — седан Toyota Corolla: 592 машины за май. Их везут с 1,5-литровым двигателем мощностью 121 л.с. Цены на такие автомобили в московских автосалонах стартуют от 1,9 до 2 млн рублей. Гибридные версии Corolla, которые тоже встречаются на рынке, стоят значительно дороже.

Замыкает тройку Audi Q3 — 501 автомобиль за месяц. В Россию везут преимущественно версии с двигателем мощностью до 160 л.с., чтобы попасть под льготный утилизационный сбор. Средняя цена машины 2023 года с пробегом менее 50 тыс. км — около 3,7 млн рублей. Четвёртое место заняла Audi A3 (470 машин), на пятом — седан Volkswagen Passat.

Почему именно эти машины

Выбор не случаен. С 2026 года в России кратно выросли ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с., ввозимых частными лицами. Именно поэтому в импорте доминируют модели с двигателями до этого порога. Трёхлетняя Audi A3, которая осенью 2025 года стоила 1,37–1,43 млн рублей, к началу 2026 года подорожала до 1,54–1,65 млн. Аналогичный рост затронул VW Golf, BMW X1, Audi Q3 и многие другие модели.

При этом сам вторичный рынок китайских марок в России тоже растёт. В мае продажи подержанных «китайцев» выросли на 45% по сравнению с прошлым годом — до 105,5 тыс. машин. Их доля на вторичном рынке пока составляет 4,1%, но средняя цена уже достигла 2,26 млн рублей. И если раньше китайские автомобили с пробегом были скорее экзотикой, то теперь они становятся привычной частью российского рынка. А вместе с ними — и «европейцы» с «японцами», которые возвращаются в страну кружным путём через Поднебесную.

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