Тайный код на боковине шины: что обозначает индекс XL

Эксперт Лазарев рассказал, почему шины XL критически важны для тяжелых кроссоверов и электромобилей.

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Эксперты Pravda.Ru разбирались, какой скрытый смысл несут буквы на боковине покрышки. Водители привыкли смотреть на размер и сезонность обозначений при выборе подходящих шин, хотя маркировка часто содержит информацию, напрямую влияющюю на безопасность и ресурс.

Среди них – индекс XL, который неопытные автомобилисты путают то с увеличенными габаритами, то с рекламным трюком. На деле же аббревиатура прямо указывает на конструктивные особенности, жизненно важные для современных машин.

Причина тому – постоянный рост снаряженной массы. Производители начиняют авто электроникой, системами пассивной защиты и массивными панорамными крышами, что неизбежно утяжеляет конструкцию. Особенно это касается кроссоверов и электромобилей, чей вес нередко переваливает за две тонны и создает ежедневную колоссальную нагрузку на шины.

«Покрышка – это единственный элемент, удерживающий автомобиль на дороге. Если машина весит больше стандартных значений, обычная резина попросту начнет деформироваться под весом, что приведет к перегреву каркаса и потере управляемости в поворотах», – предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Аббревиатура XL расшифровывается как Extra Load, или «повышенная нагрузка». Внешне такие шины не отличить от обычных, но внутри они устроены иначе. В производстве задействуют более прочный каркас и дополнительные слои корда, поэтому инженеры рассчитывают их на работу при более высоком внутреннем давлении.

Ставить резину с XL на легковушку, для которой она заводом не предписана, обычно бессмысленно. Жесткая боковина сделает езду менее комфортной на разбитом асфальте и повысит шум в салоне. Зато для тяжелых минивэнов и кроссоверов применение Extra Load – не опция, а прямое требование безопасности.

«Главный риск экономии на неподходящих по индексу шинах – это микротрещины в каркасе, которые вы не заметите при осмотре. В критической ситуации на трассе такая резина просто не выдержит нагрузки», – предупредил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Означает ли XL, что шина большего размера, как считают некоторые? Нет, размер стандартный. Маркировка указывает только на повышенную прочность и способность выдерживать большие нагрузки.