Электрический спортсмен: тест-драйв Avatr 12

Новые электромобили от Mercedes-AMG и Ferrari породили удивительное для среды автомобильных фанатов единодушие. Единодушие возмущения, разочарования, эстетической неудовлетворенности и обманутых ожиданий. Вместо пластыря к этим душевным ранам имеет смысл приложить электрический фастбэк Avatr 12. Он красивый, он быстрый, он официально продается в России и предлагает столько фишек, будто предназначен удивлять избалованных детей.

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Впервые мы увидели его пару лет назад в Москве. Огромная черная косатка плыла по Варшавскому шоссе по самую макушку в весенней грязи. Из-под пятен проглядывало нечто сногсшибательное. «Что это за киберпанковый AMG GT 4-door?!» — пришла искренняя первая реакция. К тому моменту в России появился кроссовер Avatr 11, и мы сразу поняли — это тоже Avatr. В каком-то смысле это знак качества дизайна: мы опознали новый автомобиль марки, которая до этого выпустила лишь одну модель.

Страна-производитель: Китай

Привод: полный

Двигатель: электро, 578 лошадиных сил

Запас хода (NEDC): 565 километров

Количество мест: 5

Максимальная скорость: 220 километров в час

Дизайн выдавал и кое-что еще. Длина на вид — никак не меньше 5 метров. Да и колесная база явно больше 3 метров. И раз уж это не представительский седан, значит, электромобиль. Компоновка, которая позволяет разместить батарею максимального размера, выглядит именно так.

Почему первая встреча с Avatr 12 так запомнилась? Потому что мы отметили: отчетливая мысль «вещь!» впервые относилась к китайскому автомобилю. Так и должен работать хороший дизайн, о чем в Mercedes-AMG и Ferrari, кажется, забыли… «А китайцы помнят» — если вы успели так подумать, то стоит уточнить: Avatr 12 нарисовали европейцы в мюнхенской студии под руководством Надера Фагихзаде, который раньше работал в BMW.

Огромные объемы удалось подружить с минималистичным стилем: металл боковины разгружают черные глянцевые элементы со светлыми молдингами и едва заметные выштамповки, расходящиеся от колесных арок. Эффектная задняя часть — как растянутая маска Железного человека. Непосвященные сразу и не заметят, что у Avatr 12 нет заднего стекла. Ну а под капотом, например, нет двигателя. Там небольшой багажный отсек на 65 литров. А вот сзади вполне себе большой: 425 литров с лючком для длинномеров.

Тщательная проработка аэродинамики стала для электромобилей жизненно важной. Ведь самый экономичный режим для бензиновой машины — равномерная езда по шоссе — для электрической, напротив, самый энергозатратный. И фастбэк показывает удивительный коэффициент лобового сопротивления: 0,21. На него работают и камеры вместо наружных зеркал. Автомобильные компании экспериментируют с ними давно, и мы не помним положительных отзывов. Тем не менее половина покупателей Avatr 12 заказывает эту опцию. Камеры имеют гидрофобное покрытие и электроподогрев. И выдают картинку высокого динамического разрешения: не слепнут на свету и не проваливают тени в черное. А ночью никакие фары в зеркалах не смогут вас ослепить.

Интерьер: в будущем не всегда удобно

Экраны заднего вида — лишь одна из многочисленных фишек интерьера. Огромный узкий дисплей протянулся по всей ширине под лобовым стеклом. Он заменяет и щиток приборов, и проекцию данных на лобовое стекло, и еще много всего на ваш выбор. Ну а центральный дисплей (15,6 дюйма) поглотил практически все физические клавиши («аварийке» удалось спастись лишь на потолке). Да, для дизайнеров и производства это удобно, но покупатели часто бунтуют против такого упрощения.

Неудивительно: даже регулировки руля и зеркал упрятали в мультимедиа-интерфейс. Впрочем, водителю оставили «шорткаты», которые не требуют смотреть на экран. Например, нужно провести тремя пальцами по экрану вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить температуру в салоне, а такое же движение по горизонтали регулирует интенсивность обдува.Ощущение «вау» усиливает беспроводная зарядка с охлаждением и микролифтом. Есть и голосовой помощник. И все это — среди первоклассной кожи, алькантары и деревянного шпона. Качество сборки по-настоящему премиальное.

Двери оснащены электроприводом, и сами остановятся, если на пути возникнет препятствие. При этом видимых ультразвуковых датчиков нет.

Руль маленький, почти прямоугольный. Он будто сжался под нажимом дисплеев. Передаточное число вполне обычное (заявлены 2,7 оборота от упора до упора), усилие невелико. Пожалуй, маленький руль и не должен быть тяжелым (кто баловался псевдоспортивными «баранками» на жигулевской классике, поймет). В спорт-режиме проявляется реактивное усилие, но ощущения, что с ним приходит больше информации не сложилось.

Сиденья точно проектировали в Европе: они удобные и просторные. Некоторые коллеги даже жалуются на слишком широко расставленные валики боковой поддержки, но не на короткую подушку, как это бывает обычно. Кресла с массажем и оттоманками часто крупнее стандартных — их толщина съедает пространство салона. Но места полно даже на заднем ряду, даже с учетом низкой стеклянной крыши. Это понятно: длина Avatr 12 — 5020 миллиметров, колесная база — 3020 миллиметров. Он почти так же огромен, как новый электрический AMG GT 4-door Coupe, и крупнее Zeekr 001 или Xiaomi SU7.

Название модели читается не как «двенадцать», а как «один два». Ну вот, теперь в голове полдня играет песня Эверласта «One,Two». Кстати, звук топовой акустики показался приятным, и отличная шумоизоляция ей в помощь. Хотя от Meridian с 25 динамиками хотелось бы получить большего — заявка на класс hi-fi всегда повышает ожидания. Есть CarPlay — есть и Яндекс Навигатор. Правда, у Avatr 12 и так классная штатная навигация Petal Maps, которая учитывает запас хода электромобиля.

«А теперь попробуем взлететь»

Платформа CHN с 800-вольтовой архитектурой и батареей почти на 95 киловатт-часов (8 лет гарантии!) — это совместная разработка Changan, Huawei и CATL: автоконцерн, IT-гигант, передовой производитель батарей. Полный привод обеспечен электромотором на каждой оси. Спереди — 265 лошадиных сил и 280 Нм, сзади — 313 лошадиных сил и 370 Нм.

Эти параметры буквально арифметически складывают, получая в сумме отдачу в 578 лошадиных сил и 650 Нм. Старшие версии оснащены пневмоподвеской — не многокамерной, как у AMG и Porsche, но все же с регулировкой клиренса. Максимум — 165 миллиметров, минимум — 120 миллиметров. На крышке багажника — автоматическое выдвижное антикрыло.

Нажать газ в пол? Для этого еще нужно найти место. Паспортный разгон (3,9 секунды до 100) практически не вызывает сомнений. Никаких заминок на переключение передач, экологичную настройку дросселя или турбояму — всего этого железа здесь просто нет. А значит, и переключение ездовых режимов практически теряет смысл. Хорошо, что есть индивидуальная настройка: чуть потяжелевший в «спорте» руль можно сочетать с расслабленной пневмоподвеской комфортного режима. Комфорт — сильная сторона Avatr 12 наравне с динамикой. Он игнорирует дорожную мелочь и не обращает особого внимания на дефекты покрупнее. Во всяком случае, если вы не заставите тяжелую дорожную машину ехать «на ушах». В салоне тихо — спасибо двойным стеклам и специальным шинам.

Заявленный запас хода по старому циклу NEDC — 565 километров, но и реальный пробег без подзарядки потянет на 400. Заряжаться не придется каждый день. К тому же батарея способна принимать большой зарядный ток. Мощная станция постоянного тока восполнит запас электричества примерно за час.

Испытание спортом

После езды по дорогам общего пользования нас ждал роскошный бонус: сессия на автодроме. Вот она, отличная возможность понять что-то о безумном сочетании 578 сил, 650 «ньютонов» и 2300 килограммов… Признаемся, эта миссия оказалась нелегкой.

Автодром «Сириус», скупой на зоны вылета и щедрый на бетонные стены, уже не в той конфигурации, на которой проводили гран-при Формулы 1. И все же это высококлассная гоночная трасса с широкими поворотами, рассчитанная на большую скорость, передовую разгонную и тормозную динамику. Холодный мокрый асфальт, разумные ограничения со стороны инструкторов — все это не помешает узнать о машине больше. Гоночный трек — совсем не то, что перемещение по обычным дорогам. Упрощенно, нам предстоит езда, когда одна либо другая педаль утоплены в пол.

В теории все понятно. Тяжелые электромобили доминируют во всем, что касается разгона, но у всего есть оборотная сторона. Огромная масса будет напоминать о себе с каждым поворотом руля и каждым торможением. А вот на практике…

Отведенные круги на автодроме мы потратили, чтобы нащупать предел по сцеплению в пологих поворотах. Avatr 12 очень достойно держится своими штатными «электрическими» шинами Dunlop e.Sport Maxx и противопоставляет огромной массе низкий центр тяжести. Ощущения в целом надежные и безопасные. И информации на маленьком штурвале тоже вроде бы хватает, но неразведанный запас динамики ставит после сказанного жирную звездочку: фастбэк классно едет на пределе. И примечание: на вашем, не на своем.

За пределом уверенности водителя вскоре покажется предел по тормозам (это Brembo с 4-поршневыми суппортами), а значит, до пределов динамики мы безопасно так и не доберемся. Формально все это никак нельзя записать в плюс, ведь трек показал, что динамические возможности выходят за пределы шасси и тормозов, а это никак не комплимент автомобилю.Но дорожная правда вносит в оценку свои коррективы. В любой реальной ситуации Avatr 12 ведет себя надежно и доставляет определенное драйверское удовольствие.

«Наваливать» на пятиметровом автомобиле с трехметровой колесной базой и массой 2,3 тонны вообще сложно, если не сказать бессмысленно. А получить хулиганское удовольствие от пушечного разгона по прямой — это пожалуйста! Тут и масса, и база, и расположение тяжелой батареи сработают на более безопасное и надежное поведение.

Адаптация

Первые российские владельцы официальных Avatr 12, кто купил автомобили до конца 2025 года (их около ста), получили в качестве красивого жеста пожизненную гарантию.

Все остальные, кто дождался «белых» машин, тоже приобрели немало. Кузова российских «Аватров» полностью оцинкованы (а капот и так из алюминия). Лобовое стекло и руль оснастили электроподогревом, заднюю камеру — омывателем. Температурный контроль батареи перенастроили для нашего климата. Зарядный разъем — европейский CCS вместо китайского GB/T, хотя подобное решение можно назвать спорным, но это вопрос к зарядной инфраструктуре.

Цены китайских электромобилей, которые официально попадают в Россию, тоже обычно «адаптированы». Но вместо того чтобы сравнивать стоимость одной и той же модели у нас и на домашнем китайском рынке, стоит посмотреть на цифры более реалистично. Avatr 12 кратно дешевле любого европейского автомобиля, который можно было бы записать ему в конкуренты.

Базовая версия 12_1 (313 лошадиных сил, один электромотор сзади, пружинная подвеска) стоит 6 990 000 рублей, цена самой навороченной двухмоторной версии со всеми опциями не превышает 8,2 миллиона рублей.