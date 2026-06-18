Автоэксперт объяснил, как короткие поездки губят машину

Многие автомобилисты уверены, что самый щадящий режим эксплуатации машины - это короткие поездки по городу: до магазина, офиса или детского сада. На первый взгляд такая логика кажется правильной: двигатель работает недолго, нагрузки минимальны, а пробег растет медленно. Однако на практике именно регулярные поездки на расстояние менее 10-15 километров могут стать одной из причин ускоренного износа двигателя. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета

Главная проблема заключается в том, что силовой агрегат попросту не успевает выйти на полноценный рабочий режим. Пока двигатель прогревается, часть топлива не успевает полностью сгореть и попадает в картер, смешиваясь с моторным маслом. В результате изменяются его вязкостные характеристики. А именно вязкость отвечает за способность масла эффективно циркулировать по системе смазки, защищать детали от трения при высоких температурах и обеспечивать легкий запуск в холодное время года. Чем чаще автомобиль используется исключительно для коротких поездок, тем быстрее ухудшаются свойства смазочного материала.

Не менее серьезным фактором становится образование конденсата. Во время работы непрогретого двигателя на внутренних поверхностях образуется влага, которая также попадает в масло. Современные смазочные материалы способны удерживать определенное количество воды без потери эксплуатационных качеств, однако при постоянной эксплуатации в режиме коротких поездок ее объем может стать критическим. В результате образуется эмульсия, снижающая защитные свойства масла и ускоряющая износ деталей двигателя.

Кроме того, частые холодные пуски и работа мотора в режиме постоянного прогрева способствуют накоплению углеродистых отложений. В первую очередь страдают поршни, поршневые кольца, клапаны и свечи зажигания. Со временем это может привести к закоксовке колец, снижению компрессии и увеличению расхода масла на угар. Такие процессы развиваются постепенно и часто остаются незаметными для владельца до появления первых серьёзных симптомов.

Поэтому водителям, чьи маршруты преимущественно состоят из коротких поездок, стоит уделять особое внимание обслуживанию автомобиля. Важно использовать качественное моторное масло, приобретенное у проверенных поставщиков, а также сокращать интервалы его замены. На практике для многих автомобилей, эксплуатирующихся в городском режиме, разумным считается интервал около 7-8 тысяч километров вместо максимальных значений, указанных производителем. Дополнительным преимуществом регулярного обслуживания станет возможность своевременно оценить состояние двигателя и выявить признаки появления эмульсии, загрязнений или других отклонений.

Современные автомобили рассчитаны на самые разные условия эксплуатации, однако законы физики остаются неизменными. Если двигатель большую часть времени работает непрогретым, его ресурс неизбежно расходуется быстрее. Именно поэтому короткие поездки, которые кажутся безобидными, в долгосрочной перспективе могут оказаться для автомобиля значительно тяжелее, чем регулярные поездки на большие расстояния, - отметил специалист.