Меньше всего бензина на свои зарплаты могут приобрести жители республик СКФО

Согласно исследованию РИА Рейтинг, за год автомобильное топливо в Дагестане подорожало на 18,2 процента, что является одним из самых высоких показателей в России. Как отмечают эксперты, топливный рынок республики практически полностью состоит из частных автозаправочных станций. Малое присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования.

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Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг провели исследование доступности бензина марки АИ-92 в регионах страны. В целом по России рост цен на него с апреля 2025 года по апрель 2026 года составил 12,5 процента, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Наиболее существенно цены выросли в Забайкальском крае (+22,0 процента), Севастополе (+20,3 процента) и Республике Крым (+20,1 процента). В топ-10 регионов вошел Дагестан с ростом 18,2 процента, средняя цена на него на заправках в апреле составляла 65,06 рубля за литр.

В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии рост стоимости бензина превышает среднероссийский - 13,6 процента (до 63,69 рубля за литр) и 13,2 процента (до 64,16 рубля) соответственно. В остальных регионах СКФО подорожание произошло в пределах среднероссийских показателей.

"Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах довольно велик: от 59,52 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 79,61 рубля за литр в Магаданской области. Самая высокая стоимость бензина, как и годом ранее, в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за высоких зарплат", - говорится в исследовании.

Эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты (после вычета налогов) жители регионов. Нижние строчки в нем традиционно заняли республики Северного Кавказа. Так, в самом конце списка оказалась Ингушетия. Ее жители могут купить 638 литров топлива при средней стоимости 61,99 рубля за литр. Предпоследней с конца рейтинга располагается Чеченская Республика с 670 литрами (по 61,42 рубля за литр). Чуть выше Дагестан - 681 литр (65,06 рубля за литр). Среднестатистический житель России может позволить себе купить 1405 литров на месячную зарплату при средней цене 63,55 рубля за литр.

Эксперты отмечают, что низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые в большинстве этих регионов выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами.

Как рассказала корреспонденту "РГ" профессор кафедры финансов и кредита Института экономики и управления СКФУ Виолетта Рощупкина, розничные цены на бензин в Республике Дагестан значительно превышают биржевые. Такой ценовой разрыв является закономерным результатом влияния нескольких ключевых экономических факторов: транспортных расходов на доставку топлива, налоговой политики, а также необходимости покрытия операционных издержек автозаправочного бизнеса.

- На сегодняшний день в Республике Дагестан крупные нефтеперерабатывающие заводы не удовлетворяют спрос потребителей. Бензин в Дагестан привозят из разных источников: местных нефтеперерабатывающих предприятий, НПЗ из других регионов, а также через франчайзинговые соглашения с федеральными сетями. Топливный рынок Дагестана практически полностью состоит из частных автозаправочных станций. Малое присутствие крупных федеральных сетей приводит к большей волатильности цен и меньшей прозрачности ценообразования, - отметила эксперт.

Она напомнила, что для стабилизации ситуации Правительством РФ весной было принято решение о заключении соглашения с нефтяными компаниями (список из 12 крупнейших производителей), которое закрепляет за ними обязательство удерживать розничные цены на уровне инфляции 2026 года.

- Стратегия федеральной власти заключается в одновременном воздействии на предложение топлива (через ограничение экспорта и увеличение импорта) и на ценообразование (через налоговые инструменты и прямой контроль), чтобы стабилизировать рынок как в целом по стране, так и в проблемных регионах, к которым относится и СКФО. На уровне регионов Северного Кавказа действия властей носят в основном надзорный и организационный характер, - сообщила Виолетта Рощупкина.

В летний период спрос на автомобильное топливо традиционно вырастет. Это связано с наступлением сезона отпусков и дачного отдыха, что подразумевает регулярные поездки за пределы города. Дополнительным фактором, стимулирующим потребление бензина и рост цен на него, является активная фаза сельскохозяйственных работ.