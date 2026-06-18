Названы идеально подходящие для российских дорог кроссоверы

Россиянам назвали шесть кроссоверов, доказавших свою выносливость. Рост стоимости содержания автомобилей заставляет покупателей искать самые надёжные варианты. Автоэксперты проанализировали рынок и выделили несколько кроссоверов, способных проходить сотни тысяч километров без крупных затрат на ремонт, пишет портал 110km.ru.

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Их главный козырь — простота. Атмосферные бензиновые моторы, классические «автоматы» и скромная электроника позволяют этим машинам безотказно служить долгие годы.

Toyota RAV4 2006–2018 годов выпуска оснащалась моторами объёмом 2,0, 2,4 и 2,5 литра, ресурс которых до основательного ремонта может достигать 400 тысяч километров. Механическая и автоматическая трансмиссии практически не беспокоят владельца, почти не доставляют хлопот, а бесступенчатая коробка на версии 2,0 слывёт очень надёжной при аккуратной манере вождения. Особенностью автомобиля называют редкую замену задних амортизаторов, что обходится недорого.

Honda CR-V 2007–2017 годов известна «практически вечными» силовыми агрегатами серий K20 и K24 объёмом 2,0 и 2,4 литра. В паре с ними работают проверенные «автоматы». Мягкая подвеска гарантирует комфорт на плохих дорогах. Многие владельцы подтверждали отсутствие серьёзных поломок при пробегах около 270 тысяч километров (или десяти лет).

Nissan X-Trail в кузове T31 (2007–2015) имел атмосферные двигатели на 2,0 и 2,5 литра. При регулярной смене жидкости в вариаторе Jatco такой автомобиль способен преодолевать до 400 тысяч километров. Наиболее беспроблемным вариантом эксперты считают версию с двигателем 2,5 и классическим «автоматом» или «механикой». Жёсткая подвеска даёт устойчивости на разбитых дорогах.

Еще один выносливый автомобиль — Hyundai Tucson 2004–2015 годов. Двухлитровый мотор при бережной эксплуатации дотягивает до 300 тысяч километров. Автоматическая коробка A4CF1 имеет репутацию чуть ли не вечной. Специалисты рекомндуют присматриваться к поздним версиям без турбонаддува и «робота».

Mitsubishi Outlander XL 2006–2012 годов с двигателем 2,4 (индекс 4B12) и цепным приводом также в списке надёжных. Вариатор при должном обслуживании проходит до 250 тысяч километров, а подвеска справляется с особенностями российских дорог. К неудобствам можно отнести периодический скрип салона, что никак не влияет на техническую часть.

Kia Sportage третьего поколения (2010–2015) имеет двухлитровый мотор G4KD. Он требует контроля состояния цепи газораспределительного механизма, но при регулярном обслуживании может проехать 300 тысяч километров. Шестиступенчатая автоматическая коробка работает без нареканий. Подвеска жёстче, чем у машин из Японии, зато обеспечивает отличную управляемость.