Какие цвета автомобилей являются трендом

Среди российских водителей пользуются популярностью зеленый, серый и синий цвета автомобилей. Об этом в четверг, 18 июня, рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

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— В 2026 году структура спроса совпадает с трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, — уточнил он.

Специалист добавил, что главным трендом сейчас становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету.

Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса, передает «Газета.ru».

Автожурналист Андрей Осипов, в свою очередь, предупредил, что гидравлический удар является одной из самых опасных для автомобилистов ситуаций, которые могут возникнуть во время ливней.

Аллерголог-иммунолог Елена Москаева также отметила, что в автомобильных кондиционерах могут накапливаться вещества, которые способны вызывать аллергию: частицы плесневых грибов и клещей.