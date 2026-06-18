Москва — Питер: пройдет ли гибрид это расстояние без розетки

ГК «Автодом»: в среднем гибрид расходует 5,5–7,5 л, но зимой запас хода падает на 15–25%.

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В преддверии летних отпусков водители все чаще задумываются о переходе на гибриды.

Главный вопрос – хватит ли заряда и топлива, чтобы добраться, например, из Москвы в Северную столицу без лишних остановок. Эксперты уверяют: современные полноприводные модели способны на это, но при одном важном условии.

Как пояснили в пресс-службе ГК «Автодом», при полном баке (40–50 литров) и заряженной батарее гибрид уверенно проходит 800–900 километров.

Специалисты отмечают, что средний расход топлива у полноприводного гибрида на трассе при скорости 110–120 км/ч составляет 5,5–7,5 л/ 100 км в зависимости от модели и стиля вождения. В городском цикле расход бензина может падать до 4–5 л за счет частой рекуперации и движения на электротяге. Вес автомобиля напрямую влияет на расход топлива: дополнительные 200 кг массы (пассажиры, багаж) увеличивают потребление топлива примерно на 0,3–0,5 л/100 км.

Однако зимой картина меняется. Из-за морозов, прогрева салона и работы подогревов эффективность батареи падает на четверть, а общий расход топлива увеличивается на 15–25%. Запас хода без подзарядки сокращается до 600–700 км, а полный привод в снежных условиях задействуется чаще, что также увеличивает энергопотребление. Но даже в таких условиях гибрид остается выгоднее бензиновых конкурентов с расходом под 10 литров на 100 км.

Главное — подзарядить батарею перед стартом, не гнать и плавно нажимать на педали. Да, зимой запас хода сокращается, но если заранее продумать, где заправиться, гибрид без проблем довезет вас из Москвы до Питера.