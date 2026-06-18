Число аварий с самокатами растет: нужен ли в России аналог ОСАГО для курьеров

В Госдуме предложили обязать курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), не требующих водительских прав, страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. По мнению главы комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сейчас возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой — без страховки компенсацию нужно истребовать через суд, и выплата затягивается на долгое время, передает ТАСС. Нужен ли в России аналог ОСАГО на СИМ и как эту идею можно реализовать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Число ДТП с электровелосипедами растет

По примерным оценкам, в России около 60 миллионов машин и 1,5–2 миллиона средств индивидуальной мобильности. Формально СИМ не являются транспортными средствами, не подлежат обязательной регистрации и для управления ими не нужны права.

Вместе с увеличением количества СИМ (к которым с января прошлого года приравнены самокаты и электровелосипеды) на дорогах и тротуарах растет количество аварий с их участием. Так, за первые пять месяцев 2026 года число происшествий с участием таких транспортных средств в России выросло на 32 процента. Всего произошло 1,16 тысячи таких ДТП, 1,23 тысячи человек пострадали, 11 человек погибли, сообщает «Коммерсант». За 2025 год в ДТП на улицах Москвы, согласно статистике ГИБДД, в авариях с СИМ пострадали 660 человек, четверо погибли, сообщает издание «Москва онлайн». Однако сколько ДТП было зафиксировано с участием курьеров, не уточняется.

ОСАГО для курьеров на СИМ

По мнению автоюриста Льва Воропаева, аналог ОСАГО для курьеров на СИМ нужен, это не так сложно воплотить в жизнь.

— Курьерские услуги населению предоставляют несколько крупных агрегаторов, и если в законе будет прописано обязательное наличие полиса страхования у каждого курьера, который занимается доставкой от этих крупных операторов, то реализовать это не составит проблем, — отметил эксперт. — В Москве, например, сейчас активно реализуется программа по привлечению курьеров на СИМ к административной ответственности в случае нарушений с помощью камер автоматической фото- и видеофиксации.

Приобретение полиса тоже можно оперативно решить с помощью камер, и при его отсутствии оперативно привлекать и организации, и курьеров к ответственности, предложил автоюрист:

— У многих курьеров, которые занимаются доставкой от лица крупных агрегаторов, на термосумках или транспортных средствах есть индивидуальные номера. Поэтому, даже если курьер будет передвигаться на личном самокате или электровелосипеде без номера, его все равно можно будет отследить по этому индивидуальному номеру. Либо же обязать крупных игроков наносить этот номер на термосумку или СИМ.

Введение страховки сократит срок получения возмещения как за причиненный вред здоровью, так и какое-либо возмещение за материальный ущерб, который будет причинен в ДТП с участием СИМ, считает эксперт.

— Как показывает пример ОСАГО, при обращении в страховую компанию за компенсациями, как правило, не возникает каких-либо сложностей, и выплаты адекватны, — добавил Воропаев.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в этом году вновь стали доступны к прокату в Москве с апреля. О новшествах нового сезона и условиях, предлагаемых различными сервисами, — в материале «Вечерней Москвы».