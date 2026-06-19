Представитель ГАИ призвал водителей не перекрывать проезд «обочечникам»

Если представитель Госавтоинспекции (ГАИ) заметит водителя, выехавшего на обочину дороги, которого решил не пускать другой водитель, он остановит всю колонну нарушителей. Кроме того, выезд на обочину может зафиксировать дорожная камера. Из-за этого «обочечников» следует игнорировать, чтобы избежать получения штрафа. Об этом рассказал представитель ГАИ в беседе с порталом Naavtotrasse.

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— Данный маневр может обернуться серьезными финансовыми затратами. Дело в том, что на обочине могут быть острые предметы, которые могут повредить автомобиль. Главное в такой ситуации — не нарушать правила ПДД, — говорится в материале.

Он напомнил, что выезд на обочину является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей, но «обочечники» хорошо осведомлены о том, где их не заметят, передает портал.

В свою очередь начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал, что монтаж светодиодных ламп в оптику, предназначенную для других типов цоколей и принципов свечения, противоречит перечню неисправностей и условий, при которых не допускается эксплуатация автомобилей.