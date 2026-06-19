Как забота о кузове увеличивает цену машины

Типичный покупатель автомобиля с пробегом первым делом оценивает его внешнее состояние, а уже потом интересуется состоянием рулевых тяг и прочими скрытыми от глаз подробностями. Ухоженная машина оценивается на 10-15% выше такой же, за которой не особо следили. Причем не стоит рассчитывать, что все можно исправить в последний момент, перед продажей, рассказал "Российской газете" руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Frehs Владимир Андреев.

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Ухоженный автомобиль с пробегом максимально похож на новый. Отметки о том, что у автомобиля были другие владельцы, мало кому нужны.

"Хорошая "внешка" внушает покупателю мысль: за машиной следили, значит, и с техникой проблем нет. В итоге получается, что два автомобиля в одинаковой комплектации и примерно равным остаточным ресурсом могут отличаться по цене на 10-15%. Та, которую использовали по принципу "едет, и ладно", хотя стоит дешевле, продается дольше", - объясняет Андреев.

Самый простой способ поддерживать кузов и салон автомобиля в аккуратном состоянии - регулярно отдавать машину на комплексную мойку. Но при наличии свободного времени и желания значительную часть работ, тем более в теплое время года, можно провести самому. Все необходимое, от тряпок из микрофибры до автокосметики, есть в продаже.

"Используйте специализированные средства. Одно очищает стекла, другое защищает пластик от выгорания на солнце и пыли за счет антистатического эффекта, третье предназначено для очистки тканевой отделки салона, четвертое смягчает кожу сидений. Чем универсальнее средство - тем меньше толку, если речь не идет о дорогих европейских составах", - отмечает эксперт.

Уход за кожей сидений очень показателен: регулярная обработка оберегает натуральный материал от потери эластичности и заломов. Глубокие трещины, если они возникнут, на предпродажной подготовке так просто не убрать. Проще не допускать их появления.

"И чем быстрее вы удалите случайное пятно на кузове или отделке салона, тем выше вероятность сделать это бесследно. Свежие капли дорожного битума или древесной смолы легко очищаются специальным спреем, но если это не сделать вовремя, проникнут лакокрасочное покрытие, которое со временем становится пористым", - продолжает Андреев.

Неочевидный способ борьбы за чистоту в салоне - регулярная замена воздушного фильтра.

"Не надо экономить, выбирайте варианты с активированным углем от известных производителей. Хороший фильтр защищает не только салон, но и ваше здоровье. Лично я меняю каждые 7 500 км. Чем чище фильтр, тем меньше вероятность, что пыльный забортный воздух будет искать дорогу в обход. И обзор улучшается: с новым фильтром уменьшается риск запотевания стекол в сырую погоду", - говорит специалист.

В деле ухода за машиной автолюбители допускают одни и те же ошибки. Например, не читают инструкцию на этикетках.

"Действуют по схеме "попшикал и растер". Но подход требуется разный. В одном случае действительно "попшикал и растер", в другом надо подождать высыхания средства и потом удалять остатки, в третьем вообще не обойтись без моющего пылесоса, потому что, если не промыть пористый материал обивки, останутся разводы. И в любом случае после чистки сидений им требуется полноценная сушка без нагрузки: сидеть на них не рекомендуется. "Нельзя одной тряпкой тереть все подряд. Полироль для передней панели останется на фибре и после промывки, начнете чистить стекла - оставите жирные пятна. Средство для ухода за кожаными сиденьями не годится для руля с кожаной отделкой - он становится скользким, что неприятно и опасно. Есть водители, которые используют бактерицидные спиртовые салфетки для рук в качестве средства ухода за салоном. Хром и пластик от этого мутнеют, а кожа и кожзам, портятся, спирт смывает с них краску. Вообще, есть простое правило. Перед тем, как применять новое средство, опробуйте его на небольшой участке, которое редко попадается на глаза", - рассказывает Андреев.

Существуют, предупреждает эксперт, и региональные особенности.