Какие запахи хуже всего удаляются из салона машины и какие способы избавления от них существуют, «Ленте.ру» рассказал специалист компании TopClean Максим Хаширов.

© Lenta.ru

Эксперт в области автомобильного детейлинга причислил к категории запахов, которые значительно сложнее поддаются удалению из салона, табачный дым, разлитые продукты питания и технические жидкости, а также запахи животных.

«Пористые материалы в салоне автомобиля, такие как ткань обивки, материал покрытия пола, поролон и его разновидности, а также некоторые виды пластика, имеют структуру, которая легко впитывает и удерживает запах. Поэтому главное, чтобы его источник не успел глубоко впитаться. Тогда все можно удалить быстро и эффективно», — объясняет специалист.

Он рассказал, что в подобном случае применяется комплексный подход. Сначала проводится механическая и химическая обработка, с использованием моющих средств, которые проникают в структуру материала и разрушают загрязнения. Для текстиля используются пены, для кожи — специальные очистители с антибактериальным эффектом.

«Применяют абсорбирующие средства, которые поглощают оставшиеся молекулы запаха. Это могут быть профессиональные составы на основе активированного угля, силикагеля, а также смеси с энзимами (ферментами), которые буквально расщепляют органические соединения. Хорошо помогает озонирование. Озонатор генерирует озон, который проникает в труднодоступные места (щели, обивку, воздуховоды) и нейтрализует запахи на молекулярном уровне, одновременно уничтожая бактерии и грибки», — подчеркнул Хаширов.

При необходимости проводится обработка вентиляционной системы. Если запах идет из воздуховодов, специалисты очищают систему: меняют фильтр, обрабатывают испаритель и каналы специальными спреями. Некоторые средства распыляются в виде тумана («сухой туман»), который хорошо проникает во все уголки салона, включая обивку и вентиляционные решетки.

«Для органических загрязнений, в частности рвотных масс, фекалий и прочих экскрементов хорошо работают энзимные очистители. Они не просто маскируют запах, а расщепляют молекулы, его вызывающие. Есть и специализированные средства. Чего точно не нужно делать с такого рода запахами, так это маскировать их освежителями или парфюмерией. Они лишь временно перекроют аромат, а когда выветрятся — исходный запах вернется с новой силой. Чтобы источник запаха не успел глубоко впитаться, нужно действовать без промедления», — подытожил специалист.

Ранее россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах. Некоторые из них могут создавать дополнительные неудобства автовладельцу.