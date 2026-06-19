Рывки, вибрация и потеря тяги — автоэксперт рассказал, что это значит.

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Если автомобиль начинает дергаться, вибрировать или терять тягу, но при этом на приборной панели не загорается зловещий Check Engine, радоваться рано. Отсутствие ошибки не означает здоровье мотора – это лишь сигнал о том, что электронный блок управления не счел отклонение критичным.

О том, как распознать невидимую неисправность, «Российской газете» рассказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов.

Современные машины напичканы датчиками, но они следят лишь за строго заданными параметрами. Если сенсор выходит за допустимые пределы – ошибка появляется. Но когда датчик начинает врать, оставаясь формально «живым», лампа молчит. Чаще всего так ведут себя загрязненные расходомеры воздуха, лямбда-зонды или датчики давления наддува. Они искажают данные, смесь готовится неправильно, мотор тупит, а ошибки нет.

Одни из главных виновников рывков без предупреждений – свечи и катушки зажигания. Износ или микротрещины могут проявляться только под нагрузкой: при разгоне или в гору. На холостых все выглядит прилично, но стоит нажать на газ – и искра уже не пробивает зазор. Пропуски воспламенения фиксируются не сразу, а топливная система способна долго обманывать: забитый фильтр, уставший насос или грязные форсунки дают провалы, но электроника пытается компенсировать проблему коррекциями до последнего.

Вибрация и вовсе редко связана с электроникой: опоры двигателя, гранаты привода, кривые диски или дисбаланс колес – панель приборов о таких вещах не сообщает.

Что делать водителю? Прежде всего – снизить нагрузку и не пытаться «продавить» неисправность педалью газа. Если появился стук, запах гари или мигающий Check Engine – лучше сразу остановиться. Важно запомнить, когда именно возникают симптомы: на холодную или горячую, после заправки или дождя. Эта информация для механика ценнее любых общих жалоб.

Игнорировать симптомы нельзя – раннее обнаружение проблемы всегда обходится дешевле капремонта.