Почему россияне все реже продают китайские авто через 1–2 года эксплуатации

Еще пару лет назад на автомобильном рынке доминировал стойкий стереотип: китайскую машину нужно продавать как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет эксплуатации. Многие покупатели первой волны массового импорта рассматривали автомобили из КНР как временное, компромиссное решение - своеобразный мост через эпоху дефицита. Однако сегодня этот потребительский паттерн претерпел кардинальные изменения. Владельцы "китайцев" все реже выставляют свои машины на доски объявлений после двенадцати или двадцати четырех месяцев владения. То, что раньше казалось краткосрочной потребительской авантюрой, превратилось в осознанную, долгосрочную эксплуатацию, подкрепленную сухой прагматикой и изменившимися реалиями, рассказывает "Российской газете" председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров, основатель компании ВсеИзКитая Андрей Коган.

"Главным и самым очевидным драйвером смены потребительского поведения стала макроэкономика. Рост стоимости новых автомобилей, подогреваемый повышениями утилизационного сбора, инфляцией и высокими ставками по автокредитам, создал глубокий ценовой разрыв между подержанной машиной и автосалоном. Даже если владелец продаст свой годовалый или двухлетний кроссовер по верхней планке рынка, для покупки точно такого же нового автомобиля ему потребуется внушительная доплата. Финансовые ножницы заставили автомобилистов отказаться от привычки менять транспортное средство "по настроению" и зафиксировать владение текущим имуществом как наиболее рациональную финансовую стратегию.

Разрушение мифов о моментальной потере качества

Второй фундаментальный фактор кроется в практическом опыте, который накопили автовладельцы за последние годы. Страшилки о том, что современные китайские машины начинают покрываться сквозной коррозией после первой же зимы или страдают от тотальных отказов сложной электроники, на поверку оказались сильно преувеличены.

Продукция ведущих концернов из Поднебесной показала вполне достойную адаптацию к суровым климатическим и дорожным условиям. Когда автомобиль без проблем преодолевает рубеж в сорок-пятьдесят тысяч километров, сохраняя первозданный вид лакокрасочного покрытия и стабильную работу узлов, психологическое давление и желание избавиться от него из страха скорых поломок исчезают сами собой.

Фактор длинной гарантии и стабильного сервиса

Не меньшую роль в удержании автовладельцев сыграла официальная гарантийная политика брендов, ставшая надежным якорем. Ведущие игроки рынка предлагают гарантийные обязательства сроком до пяти-семи лет или на сто пятьдесят тысяч километров пробега, защищая покупателя от трат на ремонт ключевых агрегатов.

Продавать машину на сроке в один-два года - значит добровольно отказываться от этого защитного зонтика в тот момент, когда автомобиль только прошел обкатку. Кроме того, к настоящему моменту полностью стабилизировалась инфраструктура обслуживания: логистический хаос с запчастями остался в прошлом, дилерские сети разрослись, а независимые сервисы научились работать с китайским софтом и компонентами.

Технологическое плато и стабилизация ликвидности

Наконец, сам вторичный рынок перестал быть зоной повышенного риска для китайских брендов. Ликвидность наиболее популярных моделей стабилизировалась, и они теряют в цене не сильнее, чем былые корейские или японские бестселлеры. При этом стремительная технологическая гонка китайских инженеров вышла на относительное плато.

Цифровой кокпит, системы помощи водителю и опции комфорта в машине, купленной два года назад, сегодня воспринимаются столь же актуальными, что снижает чисто эмоциональный зуд потребителя сменить гаджет на колесах ради чуть более крупного экрана мультимедиа. В результате рынок пришел к зрелости, где надежность и экономическая целесообразность победили моду на сверхбыстрое обновление личного автопарка.