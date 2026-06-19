Названы типичные ошибки водителей при встрече с животным на дороге

Многие автомобилисты считают дорожный знак «Дикие животные» формальностью. Как правило, так происходит до того момента, пока однажды вечером в свете фар не покажется настоящий лось. Пять главных ошибок, которые водители чаще всего допускают при внезапной встрече с животным на дороге, Quto назвали специалисты социального проекта «Индекс жизни».

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Первая реакция почти всегда одинаковая — избежать столкновения любой ценой. Поэтому многие автомобилисты резко крутят руль, пытаясь объехать животное. Но на высокой скорости такой манёвр может закончиться выездом на встречную полосу, съездом в кювет или потерей контроля над автомобилем. Специалисты по безопасности дорожного движения рекомендуют в первую очередь максимально снизить скорость и удерживать автомобиль в своей полосе.

Ошибка — не придавать значения предупреждающему знаку 1.27. Знак «Дикие животные» устанавливают не для подстраховки. Он предупреждает о конкретных участках, где животные регулярно пересекают дорогу. Особенно внимательным стоит быть в сумерках и ночью. По данным экспертов, более 70% ДТП с лосями происходят именно в вечерние, ночные и ранние утренние часы. Самые рискованные периоды — май-июнь и сентябрь-октябрь, когда животные наиболее активны.

Считать, что животное будет одно, тоже заблуждение. Если дорогу перебежала косуля или кабан, это не значит, что опасность позади. Многие животные перемещаются группами. Пока водитель следит за одним зверем, на дорогу могут выйти другие. Поэтому после появления животного лучше ещё несколько минут сохранять повышенное внимание и следить за обочинами.

Риск — недооценивать опасность лося. Это животное считается одним из самых опасных для автомобилиста. Причина не только в его размерах. Вес взрослого лося может достигать 600 килограммов, а из-за особенностей строения тела удар часто приходится выше капота — в район лобового стекла. Поэтому аварии именно с лосями нередко приводят к тяжелым последствиям даже на относительно невысокой скорости.

Пятая ошибка — растерянность после столкновения. Если избежать аварии не удалось, действовать нужно так же, как и при любом другом ДТП, напоминают специалисты. Надо остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и убедиться, что никто из людей не пострадал. Не нужно пытаться самостоятельно подойти к раненому зверю или убрать его с дороги. Даже травмированное животное может быть опасно.

Кроме того, не стоит забывать, что забирать тушу с собой запрещено. Такие действия могут быть расценены как незаконная охота.