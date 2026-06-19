В зачет новых Lada чаще всего сдают Renault, Hyundai и Nissan

Аналитическое агентство "Автостат" рассказало, какие иномарки чаще всего сдавали в трейд-ин, чтобы получить скидку на новую Lada.

© РИА Новости

Лидерами среди иномарок, которые сдают в зачет при покупке новых автомобилей Lada, согласно приведенной статистике, на сегодня являются машины Renault с долей 16%, Hyundai (9%) и Nissan (7%).

По 6% иномарок, участвующих в сделках по приобретению новых моделей Lada, пришлось на Opel, Skoda и Chery, по 5% - на Kia и Volkswagen, по 4% - на Suzuki и Chevrolet.

В модельном рейтинге самыми популярными автомобилями, которые сдают в трейд-ин с доплатой за новые Lada, лидируют Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera.

Также выяснилось, что в основном в зачет покупки новых автомобилей Lada на сегодня сдают иномарки 2010 - 2014 годов выпуска (38% от всего объема).

Средний пробег у иномарок, участвующих в сделках с новыми Lada в текущем году, составляет 208 тыс. км. Максимальный километраж был отмечен у седана Toyota Corona 1993 года выпуска - 618,3 тыс. км, а минимальный - у кроссовера Belgee X70 (12,1 тыс. км). Самым старым автомобилем, который сдали для покупки новой Lada, оказался Volkswagen Passat 1988 года выпуска. Его пробег составлял 373 тыс. км.

Ранее "РГ" писала о самых популярных в России кредитных автомобилях с пробегом.