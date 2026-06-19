АвтоВАЗ показал ключевые этапы проверки качества сварки кузовов Lada

АвтоВАЗ показал основные процессы сварки кузовов на предприятиях по выпуску автомобилей Lada. О ходе таких работ в видеоформате рассказали руководители цехов контроля качества.

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Корпоративный видеоролик открывается подробным рассказом о посте визуального контроля на линии сварки модели Lada Vesta.

"Все начинается с визуального контроля поверхности кузова и внутренней поверхности кузова. Также внутри кузова осматриваются болты, гайки, шпильки и сварные швы. Второй контроль - это проверка геометрических параметров. Проводятся 1D-измерения с помощью навесных калибров - специальных контрольных приспособлений, представляющие собой эталонный образец кузова автомобиля. Они используются на производстве для проверки точности изготовления и установки", - рассказала начальник цеха по качеству сварки и окраски Юлия Вчасова.

В проверку по этой методике включаются также фонари, блок-фары, решетка радиатора и многое другое. Затем с помощью специальных инструментов измеряются межфланцевые зазоры кузова и контролируется VIN-номер - специальными приспособлениями замеряются высота, ширина и глубина VIN-номера. Также проводятся измерения зафланцовки (технологический процесс соединения двух металлических панелей кузова путем загиба кромки одной детали вокруг другой с последующим склеиванием) навесных узлов.

В ролике также показано, как контролер сварочных работ Алла Ефремова проводит инспекцию только что сваренного кузова Lada Granta при помощи ультразвука. Каждая из более 4,5 тыс. сварочных точек подвергается тщательной проверке дефектоскопом (прибор для неразрушающего контроля (НК) материалов и деталей. Он выявляет скрытые дефекты без повреждения изделия: трещины, поры, расслоения, включения и т. д). Частота такой проверки - один кузов в смену.

Наконец, показан процесс самого технологичного контроля, который проводится в лаборатории. Здесь кузов проверяют на соответствие трехмерной модели при помощи автоматизированной координатно-измерительной машины. В частности, проводятся контактные измерения точек поверхности и функциональных точек крепления. Как пояснил начальник отдела геометрии Роман Лигай, машина определяет геометрическую точность, сравнивая реальные сваренные узлы на соответствие геометрической точности по 3D-модели.